Xóchitl Gálvez sí va a escuchar a las madres buscadoras

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, reafirmó su compromiso con los colectivos de búsqueda, de ser electa como la primera presidenta de México, garantizó que ella si va a recibir a las madres buscadoras y reconoció el sistema de seguridad en Durango que se ha mantenido y es importante reforzar.

Minutos después de haber concluido el mitin político ante cerca de 12 mil personas en la velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio, Gálvez sostuvo que hay diversos temas coyunturales a los cuales hay que darle seguimiento y reforzarlos.

Vamos a ganar para servir, no para servirnos.



Ningún país dividido sale adelante y por eso vamos a llegar a la Presidencia de la República a unir a todo México.



A darle con todo en este cierre de campaña.



A darle con todo en este cierre de campaña.

¡Muchísimas gracias por su cariño Gómez Palacio, Durango!

En cuanto a las personas en calidad de desaparecidas y sobre el trabajo ciudadano que implementan los colectivos como Grupo Vida, añadió.





“El mensaje es que yo si las voy a escuchar, es falso que Claudia se haya reunido con ellas, no hay una evidencia que ella las haya recibido a las madres buscadoras, es una mujer, fría, sin corazón, que no le importa el dolor, no le importa mentir diciendo que recibió a las madres buscadoras cuando no las recibió, decirles a las madres buscadoras que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, primero volver a hacer estos centros de genética que se abandonaron, que son fundamentales para identificar a más de 50 mil cuerpos que han sido localizados y que no han sido identificados”, añadió.

Otro de los puntos que recordó la candidata es crear “el centro nacional para poder comparar gente de Centroamérica, Sudamérica, del sur del país con la del norte para poder determinar realmente si esos desaparecidos pertenecen a alguna familia, el segundo paso es el Sistema Nacional de Víctima”, recordó.

Hicieron acto de presencia las estructuras de los partidos que van en la alianza Fuerza y Corazón por México / Foto: Arturo Salazar / El Sol de la Laguna

“Esta zona se hizo un plan hace años y se ha mantenido, pero hay que reforzarlo y hay que darle recursos a los estados, el gobierno actual dejó de invertirle 50 mil millones el año pasado y eso si ha afectado”, sostuvo.

La candidata buscará a cada persona para entregarles los recursos que hayan acumulado durante muchos años e esta cuenta de ahorro / Foto: Arturo Salazar / El Sol de la Laguna

Recordó que los fondos de seguridad a los municipios en el tema de seguridad los eliminó el Gobierno federal, lo cual ha afectado al clima de inseguridad que se sigue viviendo en estados como Zacatecas, Guanajuato y la Ciudad de México, entre otras entidades.

Xóchitl Gálvez se presentó ante miles de asistentes en la velaria de la Expo Feria en Gómez Palacio, Durango / Foto: Arturo Salazar / El Sol de la Laguna

Durante su mitin, señaló que será una aliada con los municipios y citó en el caso de Gómez Palacio con la alcaldesa, Leticia Herrera.