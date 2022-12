Descarta BMV más salidas de empresas en 2023

El 2023 será un año más positivo en términos económicos y en el que no habrán más deslistes de emisoras en el mercado bursátil mexicano, aseguró José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

"Anteriormente sí teníamos conocimiento de algunas intenciones de deslistes, pero no las podíamos hacer públicas hasta que ocurriera el anuncio. Ni privada, ni pública, ni confidencial, no sabemos hoy en día de ningún caso. No quiere decir que no pueda haber del día de mañana, pero no sabemos de ningún proceso en trámite", afirmó el directivo en una reunión con medios de comunicación.

José Oriol Bosch agregó que en términos de Ofertas Públicas Iniciales (OPI), el próximo año también será mejor que este 2022, incluso con la eventual venta de Banamex a través de la BMV.

En caso de que esto último pase, sostuvo el directivo, el banco se convertiría en una de las emisoras más grandes del mercado bursátil nacional.

"Ya tenemos muchos bancos, es decir, no será el primero, ya tenemos varias instituciones financieras, tanto grupos como instituciones de banca múltiple. Finalmente si hay más emisoras, sea Banamex o cualquier otra, va a traer más inversionistas. Creo que es importante que haya más emisoras y también más sectores", destacó José Oriol Bosch.

Este lunes, Manuel Romo Villafuerte, director general de Citibanamex, comentó que será hasta el primer trimestre del próximo año cuando se conocerá la manera en que se venderá el banco.

Lo anterior consistirá en dar a conocer al público si el banco se venderá directamente a un interesado, o si podría venderse mediante una OPA en la BMV.

Romo Villafuerte declinó hablar sobre los potenciales interesados en comprar Banamex, aunque aseguró que hay "mucho interés" por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, así como de instituciones financieras.

De acuerdo con Bosch Par, en caso de que Banamex presente una OPA deberá seguir el mismo proceso que cualquier otra empresa. Esto es solicitar un registro de acciones, contar con documentación interna, entre otros informes de administración y contabilidad.

La ventaja de vender a Banamex en esta modalidad, puntualizó el director general de la BMV, es que el banco podría obtener una mayor exposición al público inversionista y su estructura dependerá de las reglas fijadas en la operación.

"Si en un momento dado creen que la Bolsa es una buena opción para que pueda participar en la venta, nos dará mucho gusto y haremos nuestro mejor trabajo posible. Un banco es una institución autorizada y regulada, entonces creo que cualquier opción sería muy bueno. Si es en la BMV haremos lo posible para que funcione todo muy bien", detalló el empresario.