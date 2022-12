Twitter sufre apagón mundial: miles de usuarios no pudieron acceder por horas

Usuarios de Twitter alrededor del mundo reportaron problemas para acceder a la red social durante varias horas, en uno de los mayores apagones desde que Elon Musk compró la plataforma, informaron la noche del miércoles monitores de internet.

Uno de ellos, DownDetector, reportó un repunte de problemas en Twitter a partir de la media noche, con usuarios que no podían ver sus propios mensajes, revisar notificaciones o utilizar otras funciones, como las listas.

Muchos usuarios aún podían usar la plataforma, mientras que otros recibieron un mensaje de error que decía "algo salió mal, pero no se preocupe, no es su culpa".

Elon Musk, que compró Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre, respondió a los usuarios que informaron problemas mediante un tuit diciendo "funciona para mí".

Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster. — Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2022

Horas más tarde, Musk tuiteó que se habían realizado "cambios significativos en la arquitectura del servidor back-end" y que "Twitter debería sentirse más rápido".

Aumentan preocupaciones sobre apagones en Twitter

Twitter ha estado inmerso en el caos desde que el polémico multimillonario completó en octubre su adquisición y comenzó a recortar costes.

Miles de empleados, incluyendo ingenieros, han sido despedidos o renunciaron, elevando las dudas de que Twitter pueda reparar rápidamente sus problemas técnicos, como los apagones.

En el momento más intenso del apagón, que pareció estarse resolviendo a las 4 de la mañana, DownDetector registró más de 10 mil reclamos en Estados Unidos, mientras que la etiqueta #TwitterDown (Twitter caído) se volvió tendencia en la plataforma.

El monitor indicó que las quejas desde otros países oscilaron entre algunos centenares hasta varios miles.