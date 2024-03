Agustín Arana busca mostrar su talento en la cocina tras ser expulsado de “MasterChef Celebrity”

Tras haber sido eliminado de “MasterChef Celebrity”, Agustín Arana aseguró que buscará la manera de demostrar sus habilidades culinarias en otras plataformas, con el objetivo de dejar en claro que sí le gusta cocinar, pero sobre todo, que cuenta con los conocimientos suficientes, al menos para haber estado más tiempo en el programa.

“La verdad es que no me dieron la oportunidad de demostrar mis habilidades. Me gusta mucho cocinar y hacer algunos platillos que sé que les hubieran gustado a uno que otro, pero no hubo oportunidad, las circunstancias se complicaron un poco, estaba escrito que así saliera y ni modo”, afirmó el actor en entrevista con El Sol de México.

Puede interesarte: MasterChef Celebrity se despide de su segundo concursante

“Compartiré algunas recetas, quiero subir un video para compartir lo que no me dieron oportunidad de hacer en MasterChef, lo haré en mi cocina, lo editaré y rectificaré cosas que sé hacer, quien lo guste hacer en su casa, bienvenido, pero que sepan que son cosas que sé hacer y que no se me dio la oportunidad”, agregó.

Arana fue el segundo participante expulsado del programa, esto luego de una receta fallida con el pámpano que tenía que cocinar, así como un puré batido.

Gossip Mario Sandoval se enfocará en nuevo álbum tras su eliminación de “MasterChef Celebrity”

“Cuando ves un pescado como el pámpano, de entrada no sabes si tienes que desescamarlo o echarlo así al sartén. En el reto yo me enfoqué en el sazón, el pescado sabía muy rico, se me batió un poco el puré, pero el pescado sabía muy rico.

“Pero, en fin, no hubo oportunidad de que hiciera yo mis pastas, mi cebiche de pescado o lo que sé hacer con las garnachas de mi tierra, Orizaba, Veracruz”, dijo.

Fotos: @MasterChefMx

Fuera del reality de cocina, Arana se enfoca en sus compromisos como cantante, como parte del grupo musical Caballeros Cantan, con el que realizará presentaciones próximamente.

En el rubro de la actuación, Arana participa en la tercera temporada de “El juego de las llaves” y en la película “¿Quieres ser mi hijo?”, protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, ambas disponibles en plataformas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Aseguró que, si bien han sido grandes cambios los que sufrió la industria del entretenimiento desde hace algunos años, él continúa preparándose y adaptándose a las formas tanto de hacer música como de actuar, con el fin de mantenerse vigente.

“No es fácil porque ha mutado rápidamente, a eso le sumas que se atravesó la pandemia, eso obligó a que esos cambios se dieran más drásticamente, surgen cantidad de plataformas, formatos telenovelas que son un clásico, empiezan a tener propuestas distintas a las que te tienes que adaptar como actor, por eso continúo trabajando duro y tomando cursos de actualización”, aseguró.