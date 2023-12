Alan Gutiérrez cumple su deseo de grabar con su papá en su ópera prima, Síncopa gran debut

Hace 19 años, el papá del director Alan Gutiérrez se debatía entre la vida y la muerte. Pasó semanas en terapia intensiva, luchando contra el síndrome Guillain-Barré; en ese momento el ahora cineasta reflexionó sobre el verdadero valor del presente, entendió que aún le faltaban muchas cosas por hacer con su padre.

Fue así como prometió que, si su padre lograba salir del hospital, emprenderían un proyecto los dos, en donde cada uno aplicara sus propios conocimientos, él en el cine y su papá en la composición de la música. De esta idea nació Síncopa gran debut, ópera prima de Gutiérrez que aborda la historia de un joven músico en busca del éxito profesional y personal, sin embargo, cada momento de su vida, parece que fracasa.

El desarrollo del filme se prolongó durante casi dos décadas, de hecho, fue resultado de un trabajo en conjunto con estudiantes del Tec de Monterrey, en donde Gutiérrez imparte clases de cinematografía.

"Síncopa surgió de un proceso complicado en mi vida, fue una manera de desahogarme y contar una historia que creo es importante. Se plasma el mensaje de aprovechar cada minuto y explorar cosas nuevas en la vida", afirmó el director en entrevista con El Sol de México.

“Vengo de una familia de músicos, así que el personaje principal es una compilación de historias de mi familia o de gente que conocí. Yo siempre observo y tomo algo de todos lados para hacer los personajes, entonces podría decirse que está basado en muchos aspectos de la gente a mi alrededor”, agregó.

La cinta es protagonizada por Oswaldo de León, Antonio Monroi e Irán Castillo. Uno de los aspectos que más se identificó de León con Olaf, su personaje, fue el momento en el que ambos soñaban en grande, sin importar el precio que tenían que pagar.

“Fue fácil conectar con sus sueños porque yo me acordé cuando quería ser actor y quería hacer cine, teatro, televisión y eso es lo que tiene el protagonista, pero a diferencia de él, yo sí fui a cumplir mi sueño”, relató el actor.

“A diferencia de Olaf que tiene una resistencia y algo que hace que no lo logre, yo sí me fui y dejé todo, yo me salí de la universidad y al día siguiente ya estaba en la Ciudad de México sin pensarlo, con el único objetivo de lograr mis sueños, hay cosas que sí le pude impregnar a Olaf, aunque hubo otras que no”, aseguró De León.

Al inicio, durante el desarrollo del guion, el director pensó en dar vida a su protagonista en la pantalla grande, ya que él cuenta también con la formación de actor y, de hecho, de niño participó en la cinta Bandidos de Luis Estrada, en 1991, en donde pudo colaborar junto a grandes figuras hoy en día como Guillermo del Toro o Emmanuel El Chivo Lubezki.

También destacó en proyectos como Papá soltero (1993), Clase 406 (2002), Su nombre era Dolores, La Jenni que yo conocí (2017), El secreto de Selena (2018) o Como caído del cielo (2019), entre otros.

“Cuando recién la escribí hubo un momento en que pensé que podría ser el personaje principal, pero siempre mi sueño fue dirigir, más en una ópera prima, entonces decidí concentrarme únicamente en un solo rol, además de que cuando conocí a Oswaldo de inmediato me convencí que él tenía que ser Olaf”.

Antonio Monroi da vida a Sammy, el representante artístico que busca más una ganancia económica que, tal vez, crecer como músico o mánager. El actor aseguró haber conocido a personas muy similares a su personaje y de las cuales se inspiró.

“Este especie de granuja busca la manera de contrarrestar las desventajas que tiene en la vida, porque Sammy no fue un ser afortunado en la familia, él se fue haciendo músico de oído, su aspiración no es estudiar música, sino su interés es tener una banda que pueda tocar en las bodas y que le genere dinero para comprar boletos de lotería, que es lo que usa como escapatoria”, aseguró.

Reforzar la fe en los sueños y mantenerse siempre humildes a pesar de conseguir el éxito son algunos de los mensajes que explora también el filme.

Síncopa gran debut estrena este 28 de diciembre en cadenas de cine comercial.