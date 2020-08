Café Tacvba, Zoé, Molotov, listos para ¡Va por el Crew!

¡Va por el crew!, es el festival de streaming con causa para los profesionales de la industria de conciertos afectados por la pandemia, en el que participarán Café Tacvba, Zoé, Julieta Venegas, Molotov, Carla Morrison, y Salvador y el Unicornio, el próximo 29 de agosto.

Será el primer concierto virtual del rockero tapatío Salvador y el Unicornio, quien anuncia que está de regreso en las plataformas y en YouTube con su canción inédita y videoclip Ven a ver, creada en el enclaustramiento de la pandemia, pero enfocada positivamente en el amor.

“Como en ¡Va por el crew!, es un kilométrico festival, no estrenaré en vivo Ven a ver, que tiene un sonido de rock latino, de psicodelia y romanticismo; sólo me enfocaré en mis hits como Carolina y Agua de coco, que han gustado de mi compacto anterior y el siguiente se lanzará en diciembre con 12 rolas happys”, detalla.

El artista confía en que su nuevo tema sea un alivio en estos días: “escuchen Ven a ver, con la que pasarán un momento agradable dentro de esta situación, espero que bailen al escucharla, que se emocionen y olvidemos los tiempos oscuros”.

Mientras se estrena en los conciertos online, Salvador y el Unicornio recuerda su experiencia en el pasado Vive Latino. “Dos días antes ya se oía sobre el coronavirus he sido responsable desde ese momento: subí al escenario, hice mi toquín, al terminar salí y me dirigí a mi casa. Y luego, lo que hice fue aislarme por espacio de 40 días, en ese lapso no sentí síntomas, después vino el encierro hasta el día de hoy, que no sabemos cuándo va a terminar”.