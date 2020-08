Tom & Collins estrenan sello discográfico para nuevos talentos

La música electrónica mexicana está abriéndose un amplio camino en la industria mundial, esto se reafirma con logros como el obtenido por los Dj’s, Tom & Collins, que en octubre del año pasado fueron rankeados en el número 84 de los disc jokeys favoritos de los seguidores de la revista DJ Mag.

“Estuvimos muy felices de la respuesta que tuvimos de toda la banda mexicana que nos apoyó, la verdad es que no hay público como el mexicano y es por esto que quedamos en este lugar. Es una lista muy importante, que te da mucha exposición para ir a tocar a otros lados, principalmente el continente asiático se fija mucho para sus tours, para sus festivales, para sus bookings, entonces es una de las mejores formas de apoyar al talento que te gusta”, dijo en entrevista telefónica Jorge Corral.

Con la misión de apoyar al talento mexicano y compartir un poco de lo que a ellos les ha regalado la música, Tom & Collins estrenaron ya su propia disquera llamada, Terms & Conditions, centrada en impulsar talentos del electrónico principalmente en los géneros House y Tech House.

“Con todo esto de la pandemia dijimos, ‘por algo pasan las cosas, este es el momento no para quedarnos parados, sino para empezar a echarle muchas ganas a este tipo de proyectos’. Principalmente impulsamos talento mexicano y latino hay uno que otro de otros lados pero son talentos más chicos emergentes. Queremos formar una identidad, un sonido que la gente identifique y le empiece a gustar algo nuevo, diferente a lo de siempre”, confirmó Corral.

Tom & Collins se estrenan en Terms & Conditions con el lanzamiento del tema Won’t give up, en el que esperan dar un mensaje de alivio, a las personas en cuarentena.

“Es un track que habla sobre todo de la esperanza, de no darse por vencido, la canción fue escrita más en el contexto de amor, creemos que queda como anillo al dedo para la gente que necesita un poco de aire ahorita, un poquito de aire fresco, algo diferente. Reúne todos los elementos que nos gustan del house clásico, tiene mucho piano, un beat un poco repetitivo que es muy clásico del house, pero a la vez es muy melódica, es track muy vocal, con verso, pre coro, coro, para que la gente puede cantar, pero también bailar”, explicó el DJ.

Jorge Corral y Juan Pablo escudero terminan con el encierro y llevarán el concepto de Tom & Collins al evento Drive in & Rave, programado para el 8 de agosto en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, pensado como una retransmisión oficial de los mejores sets del Tomorrowland Around The World, además de shows en vivo.

“Cada quien va a disfrutar desde su coche y con la distancia correspondiente entre todas las personas, van a ser tres actos en vivo. Es todo lo que viene con la marca de Tomorrowland en cuanto a producción, sonido, diseño. La gente va a poder vivir este Tomorrowland digital que fue hace un par de semanas con estos sets y estos grandes Dj’s, aparte vamos a estar en vivo nosotros, Mr. Pig y Le Twins”.

Won’t give up de Tom & Collins está disponible en plataformas digitales a partir de este 6 de agosto.