Armando Manzanero no tendrá funeral y sus restos serán cremados

La representante de Susana Zabaleta y también parte del equipo de Armando Manzanero, Rosy Pérez, indicó a los medios que debido a la situación que se vive actualmente en el país, el maestro y gran compositor no tendrá un funeral; no obstante, también indicó que ésta fue la última voluntad del cantante.

“No habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente. Él no falleció de Covid-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral”, dijo Pérez.

A través de un comunicado, el equipo de trabajo de Manzanero aclaró que el mexicano emitió su último respiro a las 3:20 de la madrugada de este lunes por un paro cardiorespiratorio.

"Ha fallecido el maestro Armando Manzanero Canché el día de hoy, 28 de diciembre de 2020, a las 3:20 am, por un paro cardiaco de acuerdo a la confirmación del doctor Javier Villagroy"se detalló.

En el documento se señala que no habrá ningún acto funerario, por común acuerdo entre la familia y el célebre intérprete.

Por ello, el cuerpo del autor de Contigo aprendí será cremado y sus cenizas se entregarán a la familia alrededor de las 12:00 del día. Asimismo, se ha comunicado que sus restos serán trasladados a Mérida, Yucatán, ciudad en la que nació el compositor un 7 de diciembre de 1934.

Armando Manzanero fue hospitalizado el pasado 17 de diciembre al presentar complicaciones por Covid-19, por lo que tuvo que ser intubado. Apenas este domingo, a través de sus redes sociales, su equipo informó que estaban tratando de lograr su estabilización para poder extubarlo; sin embargo, murió antes de que esto pasara.