Big Mountain y Torai crean versión reguetón de “Baby i love your way”

Seguro que en más de una ocasión has escuchado en la radio: Ooh baby, I love your way, everyday yeah, yeah… Esta canción fusionada con ritmos reggae se volvió el himno y la bandera del grupo californiano Big Mountain. Los llevó al sexto lugar en la lista de Billboard en 1994 y después los volvió parte de la cultura popular en la música.

27 años después y con una industria musical totalmente revolucionada, Quino McWhinney se reencuentra con la del tema escrito por Peter Frampton para interpretarlo en una versión actualizada con sonidos urbanos. La mezcla se dio gracias a Aitor García, vocalista del grupo mexicano-español Torai, quien invitó al estadounidense a realizar una colaboración de su tema.

“Como puedes imaginar, Ooh baby, I love your way es una institución en mi vida y en la carrera de Big Mountain”, dice Quino McWhinney en entrevista con El Sol de México.

“Yo tenía ganas de experimentar en el género del reguetón, viendo ahora el éxito que tiene y que el español se ha vuelto algo más universal. Así que cuando conocí a Aitor y me comentó su idea de hacer una versión urbana con aspectos de reguetón, me pareció perfecto que yo estaba mandando esa energía al universo y regresó en la forma de un nuevo amigo al que respeto mucho”.

La colaboración que realiza Torai con Big Mountain incluye nuevos versos compuestos por Aitor García que ambos interpretan en español. Esto requirió de una curaduría lírica muy delicada que llevó varios procesos de revisión.

“Cambiamos como ocho o nueve veces esta versión porque no nos terminaba de convencer. Y es ahí donde entra el respeto que le tienes a la canción”, señala el vocalista de Torai. “Cambiábamos detalles absurdos. Nuestro primer verso lo poníamos al inicio o al final, o el rap lo movimos varias veces. El día que grabamos el video ni me sabía la parte nueva por tantos cambios”.

Finalmente la versión urbana del tema contó con el respaldo de su autor original, Peter Frampton, quien aprobó añadir los nuevos versos al tema.

“Afortunadamente le gustó. Nos dio todas las autorizaciones y permisos para los cambios, porque si no le agradaba no podíamos hacerla. Y nosotros ya habíamos filmado hasta el video a expesas de su aprobación. Pero al final nos felicitó y parece que está gustando”, explica García.

A Quino McWhinney no le fue difícil coincidir con el nuevo sonido urbano ni la letra en español, pues gracias a su ascendencia mexicana y gusto por los sonidos caribeños siempre ha estado conectado con estas raíces musicales.

“Es increíble ver cómo ha evolucionado la música en aspectos caribeños. Me recuerdo escuchando los discos de El General y al mismo tiempo nosotros experimentando con el español. Para mí siempre era importante meter canciones en este idioma, lo empezamos desde 1992 (en el disco Wake Up). Y ahora ver cómo está explotando el género por todos lados y la música en español, es algo muy bonito para música del Caribe”.

Baby, I love your way se convirtió en un éxito masivo a nivel internacional en 1994. El tema formó parte de la banda sonora de la cinta Reality Bites, protagonizada por Winona Ryder, Ethan Hawke y Ben Stiller. Tan sólo en Estados Unidos logró vender más de medio millón de copias y fue certificado con Disco de Oro. Mientras en el Reino Unido recibió una placa de Plata por vender más de 200 mil copias.

El éxito del tema, reconoce Quino McWhinney, nubló el resto de la carrera de Big Mountain quienes hasta la fecha buscan superar este triunfo.

“A veces he tenido un poquito de problemas o frustración con la dificultad de superarla. Y todavía no me he rendido para nada, estamos trabajando aún en eso. Pero con los años he aprendido a tenerle un gran respeto. Ha cambiado mi vida y ha mejorado la de mi familia. Así que debo dar gracias a Peter Frampton”.

La colaboración entre Torai y Big Mountain no se limitará a ese sencillo. Aitor García se encuentra produciendo lo que será el siguiente material discográfico de la agrupación estadounidense, donde Quino McWhinney espera experimentar con nuevos sonidos y mezclas.

“A mí me gusta tocar todo. El reggae es lo que me da dinero, pero crecí en una casa con muchos músicos que casi siempre tocaban música mexicana tradicional, rancheros, boletos. Pero también tengo mi familia gringa, blanca, americana que también tiene su aspecto. Me encanta el country. No hay música que no me guste. Y con Aitor no veo límites. La única meta que tenemos ahora es divertirnos”.