Los Bukis se reencuentran de nuevo en gira Una historia cantada

Marco Antonio Solís escribió alguna vez en su Twitter que “la vida nos pone en el tiempo y lugar, el destino nos pone en contacto y el cariño en sintonía”. Fiel a su propia frase, no ignoró su instinto cuando luego de una reunión con Los Bukis en su concierto streaming del 9 de mayo tras 25 años de su separación, sintió el deseo de volver a subir al escenario juntos.

En una reunión con los medios desde Los Ángeles, California, el músico describió ese momento como una corazonada que llegó de repente. “Me inspiraron para tomar esta decisión, pero no con la mente, sino con el corazón. Es una decisión no planificada, es un sentimiento que me llevó a hacer este llamado, y todos tuvieron la decisión muy clara de hacerlo (la reunión)”.

La agrupación se formó de manera oficial a mediados de los 70, cuando el cantante era apenas un adolescente. Su primer disco se tituló Falso amor, y en tan sólo un año fue galardonado como Disco de Diamante por haber vendido más de un millón de copias.

A lo largo de su carrera lanzaron temas como Mi mayor necesidad, Tu cárcel, Quiéreme, Yo te necesito y Cómo fui a enamorarme de ti. Su trabajo fue reconocido por el público y la industria en numerosas ocasiones, incluyendo tres nominaciones a los Grammy (en 1983, 1988 y 1991).

“Estamos más ilusionados, por nuestro camino recorrido, nuestra experiencia, nuestra vida y nuestros sentimientos. Hoy más que nunca estamos más agradecidos, cada día que pasa mucho más”, expresó Marco Antonio.

La agrupación se presentará en tres únicas fechas (hasta el momento), en Los Ángeles, California, el 27 de agosto; el 4 de septiembre en Chicago; y el 15 de septiembre en Texas, y no descartan agendar presentaciones en México.

“Todos estos años ha habido un anhelo de darle a la gente eso que se quedó en pausa, esa desaparición momentánea. Los Bukis nunca tuvo un final, fue una pausa, y ahora retomamos esa parte”, señaló Joel. Toda esa gente que tienes en el hogar que tiene ganas de ver a este grupo juntos, y que a pesar de la distancia que hemos vivido, está esa esperanza de volver a estar juntos y dar lo mejor de nosotros en el escenario”.