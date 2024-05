Emilio Osorio explora la libertad en nuevo sencillo

Emilio Osorio encontró el verdadero valor de la libertad luego de permanecer encerrado durante algunas semanas y sin contacto con el mundo exterior.

Para él, el reality “La casa de los famosos México” marcó un antes y un después en carrera. Gracias a su participación, descubrió que lo más importante en esta vida es la libertad; es por ello que, en su nuevo sencillo, “Valió madre“, este es el valor que más resalta, la capacidad de divertirse sin sentirse limitado.

“Creo que a veces uno le tiene miedo a lo que puedan decir o lo que no puedan decir, pero el hecho de ser uno mismo es lo más importante, no es libertinaje. Yo, hoy, estoy orgulloso de lo que he hecho hasta ahorita, sigo trabajando con la misma disciplina y amor al público para que les gusten las rolas”, afirmó Osorio en entrevista.

“Yo me puedo definir como una persona bien chambeadora y una persona muy responsable con su trabajo, pero lo más importante en este ciclo mío es que estoy encontrando nuevas facetas mías“, agregó.

Esta canción es el inicio de una nueva etapa musical. La composición corrió a cargo de él y su hermana Romina Marcos. Fue ella quien lo motivó a festejar cada paso que puede dar, por más pequeño que éste sea.

Emilio fue el quinto finalista del reality show La Casa de los Famosos México. / Cortesía | Instagram @emilio.marcos

El sencillo estará disponible para inicios de junio en plataformas digitales, sin embargo, los hermanos interpretarán la canción este 24 de mayo, en El Cantoral, dentro de las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), como parte de una bohemia que alista Osorio junto a sus colegas Saak y DAAZ.

“Los que me conocen saben que soy una persona totalmente disciplinada y enfocada en mi trabajo, ahora estoy en una etapa en la que estoy escribiendo mucho, estoy sacando rolas para encontrar más mi esencia conforme a la música y el ritmo al cual quiero dedicarme toda la vida, así como el género. Esta bohemia es muy especial porque tengo una invitada súper especial que es mi hermana Romina, estrenando justamente este sencillo que vamos a sacar en junio”, sostuvo “El Halcón”, como también es conocido.

En la velada, los tres compositores contarán más a profundidad la razón por la que escribieron diferentes canciones, sus motivaciones, así como los obstáculos a los que se han enfrentado en su corta carrera.

“Esta carrera se forja a base de mucho trabajo y mucha disciplina y es lo que he hecho a lo largo de estos años, o me ves en un comercial, en la telenovela, en un reality, creo que lo que más nos ha costado es estar vigentes, estoy muy emocionado que ahora sea conforme a la música”, dijo Osorio, de 21 años.