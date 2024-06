Histórico el triunfo de Sheinbaum: Betzabé Martínez

"Un momento histórico", así calificó la lagunera Betzabé Martínez Arango el triunfo de Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio al convertirse en la primera presidenta electa de la República Mexicana.

Te puede interesar: Gonzalo Yáñez y Margarita Valdez, reciben constancia de mayoría para el Senado

En entrevista para El Sol de Durango, la ahora diputada electa del 02 distrito federal destacó la importancia de haber formado parte de la ola de la 4T que arrasó en los pasados comicios, "fue muy emotivo poder participar en esta gran campaña federal donde pudimos participar en eventos junto a la doctora, donde finalmente en la comarca lagunera se dio el triunfo, esto en gran medida gracias a la importante participación ciudadana que se registró en todo el estado el pasado 2 de junio".

Sin embargo, Betzabé destacó que aunado a la gran afluencia que se dio en las casillas también fue fundamental el trabajo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su sexenio, destacando los diversos programas sociales que estableció.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Respecto al triunfo de Claudia aseguró que se trata de una responsabilidad y compromiso con la nación, el poder ser partícipe de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, "será una mujer que siempre verá por las personas que más lo necesitan y que brindará las oportunidades que quizá nunca habíamos tenido como hoy las tenemos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Betzabé Martínez Arango (@betzabemtza)

Por otra parte, señaló que su principal tarea será llevar hasta el Congreso de la Unión las peticiones de los laguneros que recolectó durante la campaña, "sin duda el tema del agua es prioritario para la Comarca, si bien ya empezó el proyecto Agua Saludable para la Laguna hay otros lugares en donde no llega el agua como debería de estar llegando, para ello estaremos trabajando en conjunto con el Gobierno estatal y los presidentes municipales para poder estar subsanando todas estas necesidades urgentes".

En sentido dijo que la Comarca Lagunera tendrá todo el respaldo de Claudia Sheinbaum, quien en su última visita a Durango se comprometió a, una vez que fuera electa, brindarle prioridad a la entidad, "ella nos visitará constantemente porque conoce las necesidades y urgencia de poner atención en la sequía".

La diputada electa del Distrito 02 federal promete trabajar desde el Congreso de la Unión en favor de los laguneros / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Martínez Arango agregó que las elecciones de este año fueron la antesala para el próximo año electoral en el que se renovarán las presidencias municipales, "la coalición Sigamos Haciendo Historia va por las 39 alcaldías, las buscará el partido en conjunto con la sociedad y esperaremos los tiempos para ver cuáles serán los resultados".

Elecciones 2024 Betzabé Martínez recibe constancia de mayoría ante el INE





Por el momento dijo que no se ha definido a los posibles aspirantes a la candidatura en la Laguna, "vendrán las encuestas del partido y será la gente quién encabece este proyecto en la región", a pesar que no descartó su candidatura precisó que respetará los tiempos que indica el propio proceso electoral, "es muy pronto para dar una respuesta definitiva, a penas llevó 10 días que fui electa sin embargo donde la gente y el partido decidan estaremos trabajando, recordemos que no es por ningún beneficio personal sino por el bien común de la comunidad a la que representamos y en esta ocasión me toca representar 10 municipios".





Finalmente reconoció y agradeció la participación ciudadana en los pasados comicios, y aseguró que trabajará de la mano con la presidenta electa en beneficio de los duranguenses.