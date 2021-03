Rodrigo de la Cadena compone "Me puse a pensar" en honor a Armando Manzanero

El día que falleció Armando Manzanero, Rodrigo de la Cadena se encontraba solo en su casa pensando en la herencia que dejó a la música mexicana. Ese escenario le sirvió de inspiración para componer una canción que sirviera como tributo a quien califica como el mentor de los artistas más importantes de su tiempo.

“A todos nos dejó un legado y una enseñanza, la única manera en que podemos retribuir un poco es recordándolo a través de su obra y de un homenaje sonoro”, declaró en conferencia de prensa.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Gossip Molotov se une al festival Pa’l Norte digital

El tema lleva por título Me puse a pensar, cuenta con la colaboración de Tania Libertad, Susana Zabaleta, Aranza, Carlos Cuevas, David Cavazos, Jorge El coque Muñiz, Juan Pablo Manzanero y Carlos Macias.

Para rescatar la esencia de las canciones de Manzanero, el cantautor se basó en las composiciones del yucateco. “Compuse letra y música pensando en el estilo de progresiones armónicas que el Maestro hubiera hecho”.

“Si ustedes escuchan la canción trata de referir al estilo y a la técnica de composición de Manzanero. Melódicamente, armónicamente y poéticamente tiene esta estructura literaria que era muy característica, que era su sello. Parecía que todos sus temas estaban cortados por el mismo sastre, lo que traté fue rendir homenaje a esta estructura musical”.

El primero en sumarse fue Carlos Cuevas, quien se encontraba en su domicilio con una guitarra a su lado. “Toda mi vida he cantado a Manzanero, fui su intérprete, me llevó de viaje muchas veces. Desde los 16 años he cantado sus canciones”.

Carlos Macías recalcó que para el autor de Somos novios era un honor escuchar sus temas en voz de otros artistas, sobre todo porque desde sus inicios fue un ferviente defensor de la difusión del trabajo de los compositores.

Entre risas recordó una anécdota que vivió hace unos años al lado de El potrillo. “Una vez me encontré a Alejandro Fernández en un avión y me pidió que le mandara saludos al Maestro”, platicó.

“Pero cuando le entrego el mensaje me dice ´qué saludos ni que nada, dile que me grabe. Los saludos no me sirven, hay muchas deudas que pagar´. Qué felicidad haber estado en este tributo”.

Finalmente, Rodrigo adelantó que, ya sea para el cumpleaños de Manzanero o el aniversario de su muerte, tiene contemplado lanzar el último disco que grabó con él, que contiene 12 temas inéditos que le compartió en vida.