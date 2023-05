Santa Fe Klan pierde al miedo al qué dirán: prepara la presentación del disco Todo a finales de mes

Un hombre sin miedo, mucho más maduro, que ha aprendido de sus errores y aprovecha cada una de sus oportunidades, es como podría definirse hoy a Santa Fe Klan.

Esa evolución como persona y artista es lo que refleja en su sexto material discográfico que llevará por título “Todo” y estará disponible a partir del 27 de julio en todas las plataformas digitales.

“Para este disco, perdí el miedo de lo que vaya a decir la gente, de lo que vayan a pensar de mí, de los comentarios negativos. Creo que estoy en una edad o una etapa en donde aprendo de mi pasado y estoy haciendo y representando lo que soy en verdad, sin aparentar nada, cantando lo que me gusta y lo hago de corazón”, afirmó el cantante de 23 años en entrevista.

El material incluirá distintos géneros como la cumbia, el rap, el regional, urbano y toques de rap.

En su nuevo proyecto experimenta con diferentes géneros mexicanos | Cortesía: Laura Daniela Aranda Pérez

El compositor, con más de ocho millones y medio de oyentes mensuales en Spotify, planea lanzar una segunda parte de este disco, en donde explotará mucho más el género del rap y hip hop; éste se titulará Nada.

Entre sus planes también destacan el promover “Ruega por nosotros”, tema dedicado a su hijo Luka de casi un año de edad.

“Estoy muy agradecido con su mamá (Maya Nazor) que lo cuida mucho y lo comprende, pero yo, los días que lo veo ni siquiera me pongo a grabarlo porque prefiero disfrutarlo, ya sea cinco minutos, una hora, un día, dos o lo que más pueda, siempre trato de verlo, eso dice la canción, que me duele no estar ahí con él, de las ganas que siempre tengo de estar a su lado, pero siempre estoy pendiente a través de su mamá”, comentó.

La mayor motivación de su vida, como reveló, es su hijo, es por ello que aplica cada uno de los consejos y enseñanzas que le heredó su padre Ricardo Quezada.

“Yo creo que estoy siguiendo su ejemplo que fue sacarnos adelante, darnos atención, estudios, ponernos un camino, el que nosotros quisiéramos, pero encaminarnos en algo, mantener siempre el respeto y esa lealtad que siempre nos tuvo, es lo que a mí me enseñó a ser papá y lo estoy haciendo.

“Todo está saliendo bien, la gente puede pensar una cosa, pero nadie sabe la realidad, a pesar de lo que soy y lo que sea, siempre estoy con mi niño y de la misma manera que mi papá lo hizo conmigo”, sostuvo Ángel Jair Quezada, su nombre real.

Santa Fe Klan comenzó su carrera a los 12 años de edad. Su primer álbum “El Inicio, Vol. 3” lo lanzó en 2017; dos años después publicó su material “Bendecido”. En 2020 lanzó “Necesidad”, seguido de “Santa Cumbia” y “Mundo”, el año pasado.

Ha compuesto música para las cintas “Black Panther: Wakanda Forever” y “Rápidos y Furiosos X”. El año pasado recibió el Premio Juventud en la categoría Nuevo Artista en el género Regional Mexicano. Cuenta con más de 10 millones de suscriptores en YouTube y 9.6 millones de seguidores en Instagram. A pesar de los éxitos cosechados en su carrera, el veinteañero no pierde el piso, ni se marea con la fama, esto gracias a su familia.

“No hay que olvidarnos de nuestra gente para nunca caer, esa gente siempre nos va a mantener con los pies en la tierra, por eso a cada rato voy para mi barrio (Guanajuato) y hago bailes en la calle, salgo ahí con mis amigos, a veces llega gente de otros barrios, otros lados, mi gente de barrio me cuida.

“Me dice que no me confíe, pero a mí me gusta estar con la gente y que vean que soy igual que ellos, que soy y estoy hecho de lo mismo, que no vean que soy diferente, aunque yo tenga algunas cosas que ellos no, eso no me hace ser diferente por eso a cada rato voy a mi barrio y no olvido a mi gente para que nunca se me olvide quién soy”, expresó el cantante.

A partir del 13 de junio, el guanajuatense comenzará con su gira Todo y Nada con la que recorrerá más de 35 ciudades de Estados Unidos.

Paralelo, el cantante planea producir una serie de su vida, así como una película, en donde se reflejen los obstáculos más difíciles que ha tenido que superar durante su carrera.

La serie, que tiene pensada dividir en distintas temporadas la prevé lanzar en, al menos, dos años; mientras que la cinta esperará al menos una década para motivar con su historia a otras generaciones.

En esta etapa como un artista maduro y concentrado en su trabajo | Cortesía: Laura Daniela Aranda Pérez

SOLTERO Y ENFOCADO EN SU TRABAJO

El noviazgo que mantuvo con Maya, la madre de su primogénito, finalizó de manera repentina tras el nacimiento del pequeño.

Recientemente se rumoró de un noviazgo entre la modelo e Influencer Karely Ruiz, con quien colaboró en el tema “Sabes” y cuyo video se lanzó en la plataforma OnlyFans.

A pesar de sus fotos muy subidas de tono compartida en redes, así como algunos besos que se dieron en público, ambos solo mantienen una amistad.

“Somos amigos porque nos entendemos, por eso empezamos a hablarnos y por eso la vibra se dio así, pero la neta ni chance tengo para el amor, a veces ni tiempo para estar con mi familia, yo digo que es lo más importante que, a veces cuando estoy lejos, quiero regresar a mi barrio, con mi niño, con mis amigos, con mi gente.

“A lo mejor no tengo ahorita tiempo, siento que estoy enfocado en mi música, todo por mi música, a lo mejor las consecuencias que han pasado son parte de siempre estar trabajando, a lo mejor tengo que dedicarle más tiempo a mí y a mi familia, pero yo digo que no hay chance para ahorita quedarme enamorado y dejar de caminar”, aseguró el artista.