La cantante y actriz Cristina Milian se suma a la tercera temporada de la serie Step Up, como Collette Jones, una mujer que lucha por mantener su imperio artístico.

En entrevista, celebró tener la oportunidad de encarnar a alguien que representa la fuerza de muchas figuras del mundo del baile. “Para las minorías no hay muchos papeles que sean así, había muchos niveles de este personaje, mostraba su empoderamiento, cuando tenía que resolver problemas rápidamente, son los elementos de ser mujer”.

La serie, cuyo argumento se basa en la saga de películas del mismo nombre, y sigue a Sage Odom (Ne-Yo), el legendario fundador de la escuela junto a Collete, una exbailarina y profesora con mucha pasión para enseñar.

La también nominada al Grammy opinó que el éxito de estas historias radica en conocer distintas formas de pensar y de vivir, aunado a un hilo conductor que mantiene a los espectadores con la intriga de cómo se desarrollarán los hechos.

“Lo que atrae a las personas a una historia es no saber qué pasará después, aquí tenemos muchos personajes cuyos caminos se cruzan, y nadie sabe qué pasará, eso es lo que hace buena la televisión.

“Es bueno verla para entender mejor las distintas historias de la gente, no todas son reales, pero de alguna manera es una fantasía que nos lleva a otros lugares a donde de repente debemos ir”, agregó.

Su papel fue previamente interpretado por la fallecida actriz Naya Rivera, de quien se declaró gran admiradora. Pese a no haberla conocido, se sintió muy honrada de retomar su trabajo, y con un gran compromiso de honrar su memoria.

“Sentí que era una fan. La amaba y sentía respeto por ella, creo que abrió puertas para chicas como yo, vamos de la mano haciendo eso al ser mujeres negras o latinas, quería asegurarme de honrar eso, porque estas oportunidades no llegan diario. Me quería asegurar no hacer una copia, porque la actuación se trata de convertirse en alguien más”, finalizó.

Step Up 3 se estrena este 16 de octubre, a través de la plataforma Lionsgate+ (antes Starzplay).