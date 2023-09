Depeche Mode se reencuentra con el amor de los mexicanos tras 5 años

Han pasado cinco años desde la última vez que Depeche Mode pisó México, y esta noche regresan al Foro Sol con el Memento Mori World Tour, que inició en marzo de este año, y ha visitado lugares como Inglaterra, Noruega, Alemania, Bélgica y Dinamarca.

El nuestro es el único país de América Latina incluido en esta gira promocional de su más reciente disco, por lo que sus admiradores mexicanos planean recibirlos con un fan action que se ejecutará en distintos momentos del show.

“Dicen que no somos unidos, muchas cosas así se manejan de nuestra cultura, pero nosotros estamos haciendo lo contrario. Nos estamos uniendo, y queremos que esto funcione, cada quien tiene sus dones dentro de este equipo”, explica Karlee Gore, administradora de la página Devotion Mode y una de las organizadoras del movimiento.

“Le tenemos mucho amor a la banda, creemos que quizá sea la última vez que vengan a México. Nos da ese sentimiento de nostalgia, más por la muerte de Andy Fletcher, que falleció el año pasado. Pensábamos que ya había terminado el grupo ahí, y cuando vimos que salía otro disco y otro tour, nos llenó de alegría, y decidimos hacer algo especial para recibirlos”, agregó.

Además de ellos, también participan Strange Mode, Depeche Mode Guadalajara y Audio Films. La dinámica surgió a partir de una serie de lluvias de ideas que tuvieron en redes sociales, y comprenderá varios momentos del show.

Durante el tema Everything Counts se invita al público a colocarse unos guantes blancos, y repetir los movimientos de la chica que aparece repitiendo la letra en lenguaje de señas; en Ghosts Again se colocarán máscaras de calavera mexicanas, aunque también se da la opción de acudir maquillados desde el principio.

Cuando suene World In My Eyes se elevarán fotografías de Andy Fletcher -fundador del grupo, fallecido el 26 de mayo del año pasado de manera sorpresiva-, para sumarse al in memoriam que ejecuta la banda. Finalmente, en Enjoy The Silence se iluminará de naranja el recinto, colocando un papel celofán de ese color en la linterna de los celulares.

Karlee invita a las personas llevar su propio material, aunque también se repartirán algunas piezas para quienes no lo puedan llevar desde casa. Los detalles de estas acciones se pueden consultar en la página de Facebook Depeche Mode Fan Action México.

UNA BANDA QUE CAMBIÓ LA MÚSICA

La agrupación, cuya alineación actual está conformada por Dave Grahan y Martin Gore, se formó a principios de los 80, incluyendo también a Vince Clarke y Andrew Fletcher.

Surgieron dentro del llamado underground británico, pero innovaron gracias a su sonido electrónico, dando vida a éxitos como Personal Jesus, Just Can´t Get Enough, Enjoy The Silence y Never Let Me Down Again.

A lo largo de su carrera han lanzado más de una decena de discos, y han vendido más de cien millones de copias en todo el mundo. Karlee los califica como “una de las bandas más influyentes de la música electrónica del mundo”, y considera que hay un antes y un después de Depeche Mode.

“Muchos artistas se han inspirado en ellos, tienen una canción para toda ocasión. Para nosotros como fans se nos hace increíble que estás viviendo una situación y hay un tema para eso. Hemos crecido y madurado con ellos, son canciones inteligentes que te dejan pensando, que hablan sobre la espiritualidad, el amor y lo sexy de las relaciones”.

CONEXIÓN CON LA CULTURA MEXICANA

Este tour pertenece al álbum Memento Mori, producido en 2020 durante la pandemia, y lanzado a principios de este año. Se trata del primer trabajo que Dave y Martin lanzan como dueto, desde el fallecimiento de Andy.

El hilo conductor es la muerte, pero abordada desde un ámbito positivo, resaltando la importancia de vivir y disfrutar. Karlee Gore señaló que el significado cobra mayor relevancia debido a que muchas personas perdieron seres queridos durante la pandemia, y la visión que muestra la banda en sus 12 canciones va de la mano con la cosmogonía mexicana.

Depeche Mode inicia su primera gira luego de la muerte de Andy Fletcher | Foto: Cuartoscuro

“Es una banda resiliente, que a pesar de la muerte, siguen adelante con un disco que tiene 96 por ciento de aceptación a nivel mundial. Es un álbum hermoso, y su temática es totalmente ad hoc a nuestra cultura y la forma de ver la muerte, nosotros creemos que la gente sigue con nosotros después de morir”, señaló.

Asimismo, subrayó que algunas de las actividades que formarán parte del fan action están directamente ligadas a la cultura nacional, y a los elementos que conforman la celebración del Día de Muertos.

“Se le hace un homenaje a Andy, sacamos la foto porque es lo que se hace en las ofrendas. Poner la foto de nuestro ser querido y recordarlo así. En Ghost Again será muy impactante para ellos empezar a ver calaveras entre el público, nuestra cultura tiene muy apegadas esas tradiciones”

“En la parte de Enjoy The Silence iluminaremos el Foro Sol en tonos naranjas, ya que es el color de las flores de cempasúchil, que iluminan el camino de los muertos, vamos a hacer un enorme campo de flores ahí”, agregó.

Depeche Mode ofrecerá tres conciertos en el Foro Sol, comenzando esta noche, y siguiendo los días 23 y 25 de septiembre. Todos los shows están programados para iniciar a las 21:00 horas, y contarán con la presencia de la cantante Kelly Lee Owens como abridora.