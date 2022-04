Gloria Trevi lucha contra tabús de las mujeres en nuevo disco

Gloria Trevi dice que ha luchado contra muchos tabúes en la vida y el que enfrenta ahora es el de la edad. “Lo digo con conocimiento de causa, tengo que luchar contra el tabú de la edad, porque una mujer ya no vale cuando llega la menopausia, por ejemplo, y por eso me seguiré pronunciando y seguiré luchando. Lo importante es que también entre nosotras no nos metamos codazos”.

La intérprete, que estrena hoy en formato físico y digital el disco Isla divina, explicó que siempre luchará por los derechos de las mujeres, tema que es sensible en su vida por los hechos que vivió siendo una adolescente.

“Cuando yo toco el tema de los feminicidios, no falta quien critica y cuestiona por qué hablo del tema, dicen que era lo que no les consta. A las mujeres, si lo vivimos y tenemos la experiencia de haber sobrevivido (el abuso), nos quieren quitar la voz, dicen ‘sí ella lo aguantó’, y si no lo viviste también te quieren quitar la voz, porque no lo has vivido”, comentó cuando se le pidió su opinión sobre el tema de la creciente desaparición de mujeres en el país.

“Lo importante es seguir protestando, seguir luchando, seguir alzando la voz. Creo que hemos avanzado muchísimo, cuando yo empecé mi carrera, decir que la mujer valía por algo más que la virginidad era un pecado y un tabú enorme. Y ese tabú lo hemos roto, lo hemos tirado, gracias a Dios. No digo que completamente, hay muchas comunidades y muchos lugares donde todavía se tiene que trabajar mucho, pero ya ha habido una mejoría para todas las mujeres”, consideró la cantante, quien asegura que en la vida se trata de evolucionar, tal como ella lo ha hecho con su vida profesional.

TRES GIRAS Y UN DISCO

Para Gloria, quien acaba de cumplir 54 años en febrero pasado, no fue fácil recuperar el rumbo de su vida, luego de que se vio involucrada en una red de trata de menores. Precisamente en su nuevo disco Isla divina, que sale hoy en formato físico y digital habla de la necesidad de no rendirse nunca, sin importar el problema que se enfrenta.

“Parece que es fácil hablarlo desde acá, pero yo lo he hablado y vivido desde allá. Imagínate lo que es salir de la cárcel después de sufrir 17 años con un depredador, desde que yo tenía 15 años. Durante 20 años tuve que demostrar con hechos que soy una persona amorosa, productiva, que tengo una familia. Salen, me atacan y me dicen cosas, como cualquier persona, claro que siento feo, te rompes, te vuelves frágil, pero ahí está mi lucecita, mi Isla divina y no me rindo”.

Pero Gloria dice que ahora vive una etapa de agradecimiento. “Creo que he sido sobreviviente del desamor, de la falta de libertad, de una pandemia, ahorita estamos en un guerra y me siento agradecida de tener tanto trabajo y de que haya tanta gente que me abraza y que yo pueda abrazar”.

Sobre su bioserie, que produce Carla Estrada para la Televisa, Trevi señaló que “está siendo trabajada desde el amor hacia las mujeres”.

También explicó que no ha tardado en producirse. “De repente mi vida son muchas vidas. Estoy trabajando con Carla Estrada, que es una mujer que trabaja con excelencia, lo que sí puedo decir es que su tardanza se debe a que abarcará todo”.

Gloria Trevi mantiene vigentes tres giras: Valientes, que presentará con Mónica Naranjo en Ciudad de México, Guadalajara y España; Trevi hits con la que llegará a Hermosillo e Isla bonita que iniciará en Estados Unidos, y servirá para presentar su álbum homónimo, el número 13 de su carrera, número que ha tenido un significado especial.

UN NÚMERO ESPECIAL

“Es un número muy emblemático, porque yo perdí a una de las personas que más he amado en mi vida un día 13, un día 13 fui a la cárcel. Es un número que ha sido muy fuerte en muchas situaciones de mi vida, pero me he dado cuenta con el paso de los años de que las cosas malas para los que amamos a Dios son para nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos.

“Es un número que no lo entiendo como malo, sino que me hace evolucionar y no le tengo miedo, antes sí le tenía miedo. El número 13 es para mí ahorita un número de evolución”.

El título de su disco, Isla divina, lo compara con un destino vacacional. “Es un lugar que está en nuestro interior, unas vacaciones del dolor, de las cosas que nos lastiman, que nos hacen daño, ya sea que nosotros nos la provocamos o vengan de fuera”.

Dice Gloria que ella es un libro abierto. “Trato de avanzar con mi vida y lo que va surgiendo me enriquece, yo no voy con eso pega… eso voy a hacer, porque esa no es la verdad. Ahí es donde muchas personas se estancan, porque dejan de ser auténticos”.

“Me gusta lo que hago, cuando escribo una canción me emociono, me apasiono y cuando la defiendo en un escenario la gente lo siente, no estoy cantando algo que me puso una disquera”, concluyó la intérprete.