Jarina de Marco le canta al amor propio

Polifacética, de orígenes sonoros caribeños e iberoamericanos y de mente crítica ante los problemas del mundo, la cantante dominicana de pop Jarina de Marco, lanza su nuevo material discográfico Caribbean All Inclusive Luxury, el cual significa un cambio de aires musicales y temáticos.

“Para mí este disco ha sido reproducir los sentimientos que me son más personales a la música, lo cual no había hecho en mucho tiempo. Como que entré en un personaje que es mucho más suave, porque antes yo estaba rapeando, con un concepto mucho más agresivo. Este disco ha sido como entrar en aguas tibias tropicales, que me permitieron bailar sensualmente, ya que recién me estaba enamorando”, explica en entrevista con El Sol de México.

Puede interesarte: Ricardo Montaner conquista el Auditorio Nacional

PROMUEVE EL AMOR PROPIO

Así, relata la cantante, el disco nació de las primeras semillas del amor que comenzó a experimentar por su ahora esposo, un sentimiento que en gran medida la tomó por sorpresa, ya que en sus discos anteriores estaba mucho más enfocada en la denuncia y la protesta. ¿Amor romántico? Sí, pero diferente.

“Mis canciones siempre han sido sobre el amor propio, desde el empoderamiento y con la idea de provocar a los otros que sientan lo mismo. Entonces, cuando canto desde el amor romántico, también lo hago desde ahí y no de ese, como el de las telenovelas, que siento que no es realista. Las canciones de amor cursi siempre van a existir, pero creo que las nuevas generaciones de músicos que hoy estamos en la escena estamos repensando lo que es el amor, algo que creo es muy necesario”, apunta la artista.

Como ejemplo de ello, Jarina de Marco -también conocida por ser una cantante políglota, que lo mismo domina el español y el inglés, que el portugués y el francés- menciona un par de canciones: Masa, la cual escribió pensando en que con el paso del tiempo ha cambiado su cuerpo, pero que debe ser aceptada tanto por ella como por quien pretenda amarla; o Coca-Cola, que habla de ella, a propósito del dicho coloquial ‘se cree la última Coca-Cola en el desierto’.

ENTRE LA SÁTIRA Y EL PRIMER AMOR

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Inundado de sonidos caribeños, así como urbanos, jazzeros, funk y house, Caribbean All Inclusive Luxury, obtiene su nombre de dos momentos entre el mar de los recuerdos de Jarina: por un lado, los grandes hoteles para turistas, que bajo el concepto "all inclusive", separan a los mismos dominicanos del goce de sus costas, y por otro, la intensidad del primer amor.

"Cuando uno piensa en el Caribe, lo primero que viene a su mente son playas, hoteles, pero aparte de todo eso, yo no había cantado así, como en este disco, desde que era adolescente. Así que es un vínculo hacia ese momento, del primer amor, en el que sientes tanto que crees que puedes morir. Quería volver a esa isla que ha significado tanto para mí", finaliza la cantante.