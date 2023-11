La rebeldía rompe récords: RBD arranca sus seis fechas en el Foro Sol

Juntos son imparables. Una gira de 54 conciertos, visitando cuatro países en cuatro meses, logró posicionar a RBD como el grupo del año en venta de boletos. Con Soy Rebelde Tour recaudaron 130 millones de dólares sólo en Estados Unidos de acuerdo con la revista especializada Pollstar.

Con ello superaron la cifra alcanzada por el grupo británico One Direction, que en 2014 recaudó 81 mdd con 21 presentaciones de su gira “Where we are tour”.

RBD inicia hoy su serie de presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde completaron seis sold out, con los cuales se convirtieron en la primera agrupación mexicana en lograr ese récord.

Es la recta final de un reencuentro que los llevó a Estados Unidos, país en el que ofrecieron 30 conciertos; mientras en Colombia reunieron en sus cuatro shows al mayor número de personas en un evento musical y en Brasil rompieron la marca con el mayor número de conciertos continuos en una sola gira con sus presentaciones del 16 al 19 de noviembre en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, al que sumaron cuatro más salteados, para dar un total de ocho fechas en tierra carioca.

En total han vendido un millón 400 mil boletos de una gira que culminará el 21 de diciembre en el Estadio Azteca, donde están muy cerca de lograr localidades agotadas.

“Es un fenómeno interesante, porque es un grupo que surge de una telenovela, donde ya tenían cierta fama, por ser producida en nuestro país y transmitida en uno de los canales más importantes de Hispanoamérica”, explica José Noé Mercado, escritor y crítico musical.

“Esa generación, podría decirse que la millennial, empieza a tener más contacto con el internet y las plataformas digitales, era fácil que esto se convirtiera en un fenómeno viral que se proyectara a través de memes, redes sociales, de compartir links con algunas canciones que fueron las más representativas”, agregó.

Foto: Instagram Anahí

La agrupación conformada por Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckerman y Poncho Herrera, quien prefirió no formar parte de la gira, se formó a raíz de la telenovela “Rebelde” de Pedro Damián, que se transmitió por primera vez en 2004.

A partir de ahí comenzaron una carrera musical con un disco titulado “Rebelde” (lanzado meses después del estreno en televisión), que los puso en la mira de los fans. Con su segundo disco, “Nuestro amor” (2005), obtuvieron una nominación al Grammy Latino como Mejor álbum vocal pop dúo o grupo, ganando así el reconocimiento internacional.

“Este grupo no deja de recordarnos esa época donde terminaba el siglo XX y comenzaba el XXI con todas esas características en la sociedad y la tecnología, quizá en esos momentos en que la vida de muchos que hoy compran esos boletos comenzaba a cambiar”, subrayó Noé.

Su carrera se extendió durante cinco años, y en 2020 celebraron un reencuentro virtual, aunque también sin la presencia de Herrera ni Dulce, quien se ausentó debido a su embarazo.

Las chicas del grupo le regalaron al público un romántico momento. | Foto: Instagram @anahi

El buen recibimiento los llevó a volver a colocar su música en las plataformas, y este año volvieron a los escenarios con la gira “Soy Rebelde tour”.

Aunque en Estados Unidos asistió a los conciertos un público totalmente latino, destaca la proyección que lograron en Brasil, a pesar de tener un idioma diferente.

Ésta no es la primera vez que se presentan en un país de habla no hispana, pues en su gira del adiós, celebrada entre 2008 y 2009, pisaron Eslovenia, Serbia y Brasil, país donde han cosechado una gran cantidad de seguidores.

Noé comentó que “eso nos habla del poder de la música, en términos de que era muy rítmica y cantable, eso ayudó a penetrar en estos países, independientemente del idioma que tuvieran. La música siempre se ha dicho que es un idioma universal, se combinó eso con la imagen que tenían los personajes”, finalizó.

Las marcas rotas pueden seguir para RBD, en México se habilitó un sitio para adquirir mercancía oficial de la banda, cuyos precios van desde los 350 por una playera, hasta los mil 100 pesos, por una sudadera. También se ofertan tote bags por 250, tazas por 150.

Los discos se ofrecen en formato CD por 350 pesos, mientras que los vinilos alcanzan los mil 350 pesos. Asimismo hay collares y pulseras, cuyo precio alcanza los mil 100 pesos. Con informacion de Froylan Escobar