Llegan las galas de Me Caigo de Risa a Las Estrellas

Elegantes “y bañaditos”, se presentarán los miembros de “la familia disfuncional” a los programas especiales con los que Me caigo de risa celebrará siete años al aire, mudándose temporalmente a Las Estrellas. La producción de Lalo Suárez que ha estado todo este tiempo en la programación del Canal 5, tiene preparadas varias sorpresas para sus seguidores y para quienes descubrirán este original programa de concursos.

“Estamos seguros que muchas personas que todavía no conocen el programa nos van a descubrir en unos capítulos especiales que terminaron siendo un festejo de siete años de temporada”, dice Faisy, quien conduce Me caigo de risa.

“Vamos a tener de cuatro a seis invitados en cada bloque, nuevos amigos que han sido parte de la historia del programa y a los que queremos y admiramos, habrá orquesta en vivo, nuevas dinámicas y toda la familia disfuncional bien bañaditos y vestiditos de gala”, adelanta.

Las dinámicas sobre un escenario inclinado, así como el ingenio de los anfitriones distinguen al programa, que, dice su conductor, está hecho con el alma. “Desde la temporada uno lo hacemos con todo el amor, como no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, entregamos el alma. Pero voltear atrás y ver que ya tenemos siete años de un programa que ha sido un fenómeno no sólo en la tele, sino lo que ha pasado en redes, gente que nos escribe de otros países, niños que se disfrazan de mí, que hablan como yo, ha sido sorpresa tras sorpresa, un regalo de la vida y nosotros estamos más felices que nunca”.

El también actor y creador de contenido para YouTube, reconoce que el éxito de Me caigo de risa tiene que ver con el público. “Tenemos siempre presente que quien importa es la gente que está del otro lado de la pantalla, somos muy cuidadosos con el contenido, intentamos no caer en zona de confort, nos mostramos vulnerables y creo que eso también manda un mensaje, además como mexicanos, recordamos mucho a Clavillazo, a Cantinflas, Tin Tan, ese tipo de humor blanco, el conectar con la familia, defender que los mexicanos somos creativos, nos gusta improvisar, reinventarnos, es un gran momento para hacerlo y creo que Me caigo de risa nos recuerda eso”.

Durante sus siete años al aire, han creado más de 400 dinámicas, de las cuales recuperaron algunas para las galas, “las que hace mucho no hacíamos y les sacamos jugo a las nuevas; habrá alguna que otra sorpresa, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, con todas las precauciones, de invitar a gente del público, fans que se reportaron y entraron a dinámicas por redes sociales”.

Entre los invitados a los programas especiales que se transmitirán los próximos cinco domingos a las 21:00 horas en Las Estrellas, está María José, Andrea Legarreta, Chuponcito, Kuno Becker, Kalimba, Érika Saba y Sandra Echeverría, en capítulos temáticos.