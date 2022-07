Lola Cortés y Ana Bárbara tendrán sus propios shows en TV Azteca

Ángel Aponte, productor de La Academia 20 Años, reveló que ante el arrastre y el buen desempeño de las jueces Lola Cortés y Ana Bárbara, les tienen formatos nuevos de realities y musicales como titulares, al concluir la edición de conmemoración del reality.

Aponte, detalló qué es lo que vendrá para las críticas, “con Ana Bárbara estamos hablando no sólo para más realities, sino en programas musicales, obviamente y ya estamos planeando las novedades. El año pasado la tuvimos en Los Premios de la Radio, fue divina y maravillosa.

“De Lola, es la primera vez que trabajo con ella, es extraordinaria, la quiero porque es original, es única y estamos planeando más formatos nuevos de realities para ella. El aporte de ella como crítico es maravilloso. El regresar a La Academia, fue un gran acierto y que ella aceptó, fue una bendición”, declaró el realizador a El Sol de México.

Al faltar cinco semanas al aire del show por Azteca Uno, dio a conocer a las estrellas internacionales que tendrá de invitados próximamente. “Kumbia Kings, OV7, Natalia Jiménez, Margarita La Diosa de la Cumbia que ya es concursante de MasterChef Celebrity 2022 y por supuesto Cañaveral, que como ya revelaron, de entre los tres finalistas, elegirán a su nuevo cantante”.

En entrevista con este diario en un receso de los ensayos para las transmisiones de fin de semana en el foro de Azteca Estudios de Miramontes el pasado viernes, cuando también acudieron los ejecutivos de Sony Music Ana Villacorta, vicepresidenta de Marketing, Charlie García, vicepresidente A&R y Juan José Sandín, quienes escucharon a los concursantes ensayando porque como se sabe, al primer lugar de este 2022, le grabarán su primer corte digital que dará pie a un álbum como parte de su contrato, mientras que el segundo y tercer sitio, también tendrán su sencillo digital.

No hay bullying contra Rubí

Aponte, productor desde el 2018 del reality y posteriormente en entrevista por separado Menny Carrasco, coach de Montaje Vocal, coincidieron en señalar que no hay bullying contra la concursante potosina Rubí y ambos admiran la fortaleza, energía, y responsabilidad de la alumna.

“Esta generación 2022 es muy buena. Hay los calladitos como Eduardo, pero tiene un look y voz que cautiva. En el caso de Rubí, al principio creí que sería una Jolette, pero no ha sido así.

“Rubí ha creado su propia personalidad. En el escenario es calladita y quizá no tiene la potencia de voz. Y en la Casa de La Academia, es súper chistosa, súper cómica, tiene ese no sé qué algunas personas tienen que conquistar al público. Y aunque sí se apaga por las críticas de los jueces, yo le digo que ella es apoyada por la audiencia y le reitero que no haga caso de lo que le dicen los jueces, pero no deje de divertirse”, señaló Menny Carrasco.

“De los jueces no considero que le hacen bullying a Rubí u otros alumnos, porque ellos hacen su crítica en total libertad y de corazón esperando que los alumnos aprendan y mejoren. El bullying viene de las redes sociales, por eso a los académicos 2022 no se les permite el acceso”.

A cinco semanas para llegar a la gran final de La Academia 20 años, es la más exitosa en plataformas digitales y tendencia en Chile y Colombia. Ni Menny Carrasco ni Ángel Aponte hablaron de sus favoritos, porque “el público con sus votos salvan o eligen quienes se van quedando. Solo esperamos que con sus votos, gane quien realmente los cautive y sea un intérprete nato”, afirma Menny.