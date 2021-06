Marina de Tavira se afianza en Hollywood

La nominación al Oscar por su trabajo en Roma le trajo buenas oportunidades a Marina de Tavira. La actriz se encuentra ahora filmando en Miami Now and them, un thriller de Apple Tv+ que explora las diferentes perspectivas de un grupo de amigos en su juventud y adultez, donde comparte créditos con Manolo Cardona y José María Yazpik.

Este es el segundo proyecto que Marina realiza en Estados Unidos luego de contender por el Premio Oscar. El primero ocurrió el año pasado, cuando filmó junto a Hugh Jackman la cinta Reminiscencia, que hace unos días presentó su primer avance, y que implicó para la actriz un reto profesional por trabajar en otro idioma.

“Siempre pensé que era actriz y que trabajaba en México y en español. Pero de repente saber que puedes switchear a otro idioma es interesante, porque hablar también es una manera de pensar y actuar es pensar. Entonces encarnar un personaje que no habla español fue un reto especial para mí. A ver qué opinan ahora que salga”, dice con emoción a El Sol de México.

Reminiscencia es “un viaje a la memoria”, dice la actriz. “Una historia distópica sobre un mundo futurista que de pronto tiene estos tintes de mirar hacia el pasado”.

La producción dirigida por Lisa Joy será uno de los lanzamientos de Warner Bros. que llegarán de manera simultánea a salas de cine y por HBO Max el 18 de agosto. Para Marina, este trabajo significó un nuevo rumbo en su carrera, donde realiza una participación especial.

“Mi papel es un personaje que vive atrapado en su pasado. Y, sin duda, fue una experiencia increíble porque significó mi primera vez trabajando en cine en otro país, en otro idioma, con un actor como Hugh Jackman que se portó maravillosamente bien y sobre todo con una directora alucinante”.

Entre los planes que vendrán luego de estas producciones, Marina de Tavira tiene una obra de teatro que prevé montar para el próximo año, una vez que los aforos vuelvan a contar con su capacidad regular.

“Esta obra de teatro la quiero hacer con mi productora, Incidente Teatro. El proyecto está ahí, pero estoy esperando a que podamos tener el 100 por ciento del aforo para que pueda entrar todo el público porque es una historia con varios actores en escena. Sólo espero el momento preciso y propicio”.

Por ahora, Marina de Tavira mantiene en cartelera Blindness, una instalación teatral inmersiva basada en la obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. En ella, la nominada al Oscar interpreta con su voz a la única persona que no ha sido afectada por una pandemia de ceguera. Una historia que la conquistó desde que Claudio Carrera, el productor, le presentó el texto y la idea.

“Es lo más relevante que he leído en el contexto de la pandemia. Lo que siento que tenemos que comunicar al espectador, esta sensación de que esto es algo que estamos viviendo como humanidad, pero también de que hay una esperanza. Todo en un espacio diseñado con distanciamiento social, pero que permite al público estar ahí”, cuenta.

Para Marina, interpretar toda la historia sólo con su voz implicó un reto profesional distinto. Sobre todo porque en el estudio en Londres, donde trabajó vía Zoom con el director teatral Mauricio García Lozano, sólo se encontraba ella y un puñado de micrófonos para realizar la grabación en un formato binaural (un efecto permite al espectador seguir la voz del actor en 3D).

“El micrófono era otro personaje, el esposo de ella en la historia, por eso siempre le habla a él. Fue una verdadera experiencia ponerte en los zapatos de esta mujer que tiene que fingirse ciega, porque todos a su alrededor viven así”.

La marca que deja esta historia en el espectador es el anhelo de la esperanza, un mensaje que la actriz empata con la realidad que vivimos y que durante la grabación marcó un momento importante para Marina.

“Esa parte donde ella habla y comparte su deseo por contar cómo todos recuperaron la vista me quebró la garganta. No era el personaje, era yo diciendo ‘todo esto va a pasar’. Y eso es lo que quisiera decirle a la gente, que todo esto va a pasar, que algún día va a ser una historia del pasado que nos vamos a contar que seguro nos habrá dejado enseñanzas”, compartió.

Blindness continuará en cartelera durante junio en el Teatro de los Insurgentes, con funciones de jueves a domingo.