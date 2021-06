Morrisey tiene un nuevo álbum y está en busca de disquera

El cantante Morrisey confirmó a través de su sitio web que ya tiene listo su nuevo material de estudio, titulado Bonfire of teenagers, el cual cuenta con 11 canciones y es, de acuerdo con él mismo, el mejor trabajo que ha realizado en su carrera. Sin embargo, el público todavía no podrá disfrutar de estos nuevos temas, ya que el británico no ha encontrado una disquera que lo publique. "El disco está disponible al mejor (o peor) postor", se lee al final del comunicado publicado en su sitio.

Su último álbum, I Am not a dog on a chain, se publicó previo a la pandemia, en marzo de 2020, todavía bajo el sello BMG. Sin embargo, en noviembre informó a través de su sitio web que había concluido su relación laboral con la compañía, presuntamente por la llegada de un nuevo ejecutivo que no quería ver más trabajos suyos.

Expresó que fue una más de las tragedias que le dio el 2020, pero reconoció que los tres discos que realizó con esa disquera habían sido los mejores (hasta entonces) de su carrera. "Los defenderé hasta la muerte. Grabarlos fue un período esencial en mi vida, y agradezco al equipo anterior de BMG, y a todos los que se involucraron".

En 2014, Morrissey fue expulsado de Harvest, debido a sus comentarios acerca de la promoción que se le dio a su álbum World peace is none of your business, pues consideró que no brindaron suficiente apoyo tras el lanzamiento. Además, al ser cuestionado por un medio sobre unos videos que un grupo de aficionados hicieron con sus canciones, afirmó que éstos eran mejores que los de la disquera.