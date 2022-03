Los hombres son hombres: Felicia Mercado defiende a Luis de Llano

La actriz Felicia Mercado habló sobre la polémica generada en torno a la revelación del abuso que sufrió la cantante Sasha Sokol cuando aún era menor de edad por parte del productor Luis de Llano, pues explicó que los señalamientos están siendo manejados de manera errada.

Te puede interesar: ¿Qué dijo Luis de Llano con relación a Sasha? La entrevista que hizo romper el silencio de la cantante

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, el productor confesó que se enamoró de la ex Timbiriche cuando ella tenía 14 años y él 39. Dijo que tuvieron una relación que duró cerca de seis meses, pero la intérprete fue quien decidió alejarse. Luego de que se revelara este suceso la gente comenzó a criticarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Felicia Mercado (@feliciamercadoof)

Mercado salió a su defensa al asegurar que tiene una relación muy cercana con el acusado, a quien no dudó en dedicarle sus mejores deseos mientras era entrevistada. Ella acusó a los medios de comunicación por querer manipular la información y poner a su amigo en una situación vulnerable que lo hace ver como el único culpable.

LA MODELO ESCUDÓ AL PRODUCTOR

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría Fin de Semana la modelo mencionó que no podía tener toda la responsabilidad de Llano, ya que Sokol era una persona consciente y la elección fue de ella.

“Ya tenía qué, unos 15 años ¿no? yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la pistola y le dijo a fuerza lo tienes que hacer, no lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida”, respondió.

Gossip Mariana y Benny de Timbiriche reaccionan a la denuncia de Sasha Sokol

Ella añadió que durante su juventud muchos varones de edad avanzada se le acercaron con la intención de tener encuentros sexuales y amorosos, pero logró mantenerse firme y no aceptar ninguna de sus propuestas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sasha Sokol (@sashasokolova)

“Pero yo creo que ya a los 14 años pues y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes, o tu mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no”, expresó.

“LOS HOMBRES SON HOMBRES”

Mercado mencionó que la forma en que la actuó su amigo corresponde a una conducta normal entre los hombres, para después ocupar los micrófonos para mandarle saludos recordándole que lo aprecia.

“Sí, pero es mi amigo, qué quieres que te diga: los hombres son hombres y todos salen de la misma. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé”.

Al final precisó que el productor debe estar consciente de todo lo que hizo, pero que no le preocupa porque ocurrió hace muchos años, y por eso no entiende porque intentan retomar un hecho tan viejo.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla