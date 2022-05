Christian Nodal por fin mostró su cover up: así se ven los tatuajes que taparon los ojos de Belinda

Y como dicen, “borrón y cuenta nueva” pues esto fue lo que hizo el cantante de música regional Christian Nodal, y es que al parecer, el joven de 23 años quiere enterrar el pasado con Belinda ya que ahora ha dado de nuevo de qué hablar, esta vez borrándose uno de los tatuajes más grandes que tenía.

El famoso tatuaje en su pecho en el que llevaba la mirada de Belinda se ha ido para siempre, ya que recientemente el cantante se dejó ver con los nuevos tatuajes que lo cubrieron.

A tres meses de que la famosa pareja anunciara que terminaron, ambos comenzaron a borrarse los tatuajes que tenían en común; lo que alguna vez representó su amor y su complicidad, ahora quedó atrás.

Cabe recordar, que el cantante tenía cuatro tatuajes en honor a su exnovia: tenía la palabra utopía y un corazón tatuado en la sien del lado izquierdo, la que fue cubierta por una flor roja.

Por otro lado, llevaba escrito Beli en una parte de su oreja y fue reemplazado por cuatro palos de una baraja.

¿Cuáles son los nuevos tatuajes de Nodal?

Pese a que fueron cubiertos con facilidad por su tamaño, no se compara al más grande en su pecho, pese al dolor que pudo representar el cubrirlo, no fue razón para no hacerlo, ya que ahora ya no quedó huella en su piel de aquel tatuaje.

Durante una entrevista que realizó el joven a un programa de televisión declaró que ese tatuaje fue reemplazado por una águila al centro, y en un lado de su torso quedó plasmada una calavera con un penacho cubriendo uno de los ojos de Beli, mientras que del lado izquierdo del torso esta otra calavera pero con un sombrero.

Nodal remplazó sus viejos tatuajes con otro diseño / Foto: Instagram @Nodal vía historia

Fue durante los premios Lo Nuestro 2022, el 24 de febrero pasado, cuando sus fans notaron que los ojos de Belinda, que yacían en su pecho ya no se notaban como antes.

En ese momento, las cámaras también captaron que dicho tatuaje no era el mismo de antes, fue tan fugaz que solo se pudo notar sombras en su pecho.

El artista al parecer ha cerrado este capítulo de su vida y sin miedo al éxito el joven se dejó ver sin playera en un live de Instagram mostrando su nuevo físico con su torso desnudo y sus nuevos tatuajes.

