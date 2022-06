Shakira y Piqué ya habrían iniciado proceso de separación y batalla se centraría en los hijos

La cantante Shakira y el futbolista Piqué siguen en el ojo del escándalo luego de los rumores de una supuesta infidelidad cometida por el jugador del Barcelona. De acuerdo con medios españoles, ya no viven juntos desde hace unos meses y estarían realizando los trámites correspondientes para obtener la custodia de sus hijos.

Según El Periódico de Cataluña, la intérprete de Antología descubrió al deportista con otra una mujer, no sé conoce su identidad, pero se dice que es una modelo de 20 años de edad. Por ese motivo él se regresó a su antiguo departamento de soltero, en donde lleva una vida de fiestas acompañado de otros futbolistas del club catalán.

“Lo que me comentan a mí, me dicen que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, señalaron las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa. Mientras tanto, la aún pareja no ha dado detalles sobre esta polémica.

Estarían peleando la custodia de sus hijos

Shakira tenía 32 años cuando conoció a Piqué, quien en ese momento tenía 22, durante la Copa de Futbol del 2010 celebrada en Sudáfrica. Al poco tiempo de que terminó este evento deportivo comenzaron una relación amorosa y, aunque no se casaron, decidieron tener dos hijos, Milán y Sasha.

Tras revelarse que supuestamente ya no están juntos, el periódico español aseguró que, de acuerdo con fuentes confiables, Shakira y Piqué se están peleando por la custodia de los menores, pues la cantante ya no quiere vivir en España, esto porque su única familia ahí era el futbolista, además prefiere alejarse de esa nación por lo problemas tributarios que tiene desde hace unos años.

Para ello tiene planeado llevarse a los niños, pero Gerard no está de acuerdo, pues él dice que no quiere separarse de ellos; asimismo, argumenta que nacieron en Barcelona y deben permanecer ahí, ya que en ese lugar está su colegio, amigos y conocidos.

Esta teoría se reforzó después de que la colombiana saliera de vacaciones a Ibiza con sus hijos, pero sin el deportista. Asimismo, durante su participación en el Festival de Gales en Francia hace unos días, ella desfiló en la alfombra roja sin acompañante.

"Shakifans" defienden a la cantante

Tras estos rumores, los seguidores de la cantante denominados como Shakifans le han expresado su apoyo desde redes sociales .

También entraron al perfil de Gerard para criticar su comportamiento, por lo que las cuentas de los dos están llenas de estos comentarios; a pesar de los reclamos, ninguno ha querido responder.

“Shakira merece a alguien superior a ella no inferior no a alguien como tú”, “No te mereces a Shakira”, “Le quedó grande Shakira lo bueno de todo esto ella salió ganando”, son algunas de las opiniones que hay en la red social.

También muchas personas le escriben la leyenda “Te felicito que bien actúas”, en referencia al último tema de Shakira que estrenó hace unas semanas y se presume que es una indirecta para Piqué.

