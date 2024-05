Innova Librería Ochoa con plataforma de aprendizaje de idiomas

Con 38 años de historia, la Librería Ochoa se ha encargado de avanzar conforme los tiempos y la misma gente lo demanda, innovándose y actualizándose también de frente a las nuevas herramientas que surgen sobre la marcha, como es el caso de la tecnología y la más reciente, la Inteligencia Artificial.

Te puede interesar leer: ¿Qué libros de texto te tocaron y cómo calificas su contenido?; estos son los más antiguos

Jorge Humberto Ochoa Arámbula, fundador de esta empresa duranguense con impacto y ventas a nivel nacional e internacional, contó para El Sol de Durango sobre esos nuevos proyectos emprendidos, como la venta de la plataforma Mondly by Pearson, en la cual se acerca al público la oportunidad de aprender 41 idiomas.

se trata de una estrategia de aprendizaje increíble, que está dirigida por Pearson, líder en educación mundial / Foto: Cortesía

“Estamos innovando, porque desde aquí desde Durango estamos vendiendo una plataforma de aprendizaje de idiomas. Me dieron la oportunidad de estar vendiendo esto en las plataformas de venta abierta como es Amazon, Mercado Libre, y ya la empezamos a vender. Librería Ochoa ya está evolucionando”.

Consideró que se trata de una estrategia de aprendizaje increíble, que está dirigida por Pearson, líder en educación mundial.

“Estaban creando una plataforma del idioma inglés para venderla masivamente, y se toparon en Inglaterra con una plataforma que ya existía desde hace cinco años, se llama Mondly, y ahora ya es Mondly by Pearson”.

se trata de una estrategia de aprendizaje increíble, que está dirigida por Pearson, líder en educación mundial / Foto: Cortesía

Para adquirirla se debe pagar una anualidad, con lo cual se puede estudiar más de 41 idiomas al ritmo, tiempo y gusto de la persona. Es la única plataforma hecha y sostenida con Inteligencia Artificial, y con realidad virtual.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

La aplicación consiste en que mediante la Inteligencia Artificial te sitúan en la clase a través de un avatar, en diversos establecimientos y lugares, de acuerdo a la temática a retomar.

Abundó Ochoa Arámbula que esta plataforma ya cuenta con más de 125 millones de usuarios en el mundo, y ahora se tendrá la posibilidad que duranguenses y personas de otros estados la adquieran y comiencen a aprender de manera innovadora.

Plataforma Mondly by Pearson, en la cual se acerca al público la oportunidad de aprender 41 idiomas / Foto: Cortesía

En Durango ya son muchas las escuelas que han levantado la mano para esta plataforma que se encuentra en venta a través de la Librería Ochoa en diversas páginas de comercio en línea.

Según contó, recientemente salió de parte de la Unesco un comunicado donde se expuso la necesidad del conocimiento de idiomas en Latinoamérica; en este tenor, México está en los últimos lugares, y Durango enfrenta un escenario aún más complicado.