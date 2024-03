Revelan los secretos de las campañas presidenciales en EU en la serie “Las chicas del autobús”

El actor Scott Foley (“Felicity”, “Scandal”) considera que la humanidad tiende a funcionar con un elemento cómico, aunque sea involuntariamente, y eso se refleja también en la política. Por ello dice que cualquier serie que pretenda retratar algún suceso político, debe encontrar la manera de inyectar ciertos tintes de humor.

Ese es el caso de “Las chicas del autobús”, la cual está basada en la experiencia de la reportera del New York Times Amy Chozick cubriendo las elecciones estadounidenses de 2018, y donde el actor se pone en la piel de un joven candidato presidencial llamado “Hayden”.

“Manejar un país no es una broma, pero si no tienes un poco de ligereza en quién eres, te va a matar. Ya no es divertido, ¿qué estamos haciendo?”, comentó en entrevista con El Sol de México.

“La vida se debe vivir, es seria porque hay cosas serias sucediendo, tal vez queremos una crisis en las fronteras, definitivamente hay un problema en Ucrania, hay muchas cosas ocurriendo, pero si no te detienes a reír de vez en cuando, estás en problemas”.

La serie sigue los pasos de tres periodistas y una influencer que van siguiendo a los candidatos en su camino a la presidencia de Estados Unidos, mostrando las dificultades y retos que conlleva su labor.

Scott confesó que no contó con mucha información inicial para construir su personaje, e incluso en los primeros guiones ni siquiera tenía nombre y se referían a él como “hombre sensual”.

Sin embargo, dado el perfil del candidato que interpreta, se basó en un político originario de Indiana, llamado Pete Buttigieg, cuya carrera alberga muchas similitudes con “Hayden”. Antes de iniciar el rodaje se dio a la tarea de ver videos de sus entrevistas, para analizar cómo hablaba con la prensa.

“Las chicas del autobús” la nueva apuesta de la plataforma Max FOTO Cortesía / Max

“Era el alcalde de un pueblo pequeño, le fue bien y llegó muy lejos en las elecciones. Tenía un poco de servicio militar, pero encontró una manera de que la prensa le pusiera atención, y hoy es nuestro secretario de transporte, es un cargo muy importante en la administración de (Joe) Biden”.

APLAUDEN LA LABOR PERIODÍSTICA

Scott aseguró que la labor periodística es tan importante como la de los aspirantes, pues no existe uno sin el otro. Por ello espera que a través de estos personajes se haga un buen homenaje a la prensa que estará cubriendo los comicios esté año.

“He trabajado como actor por más de 30 años, he hecho muchas entrevistas y he estado alrededor de periodistas por mucho tiempo, y realmente disfruté esta serie. Leer los guiones y ver a los actores interpretar los papeles, hay cosas que no sabía. No tenía idea la cantidad de investigación que conlleva cubrir a cada candidato”.

“Las chicas del autobús” la nueva apuesta de la plataforma Max FOTO Cortesía / Max

El actor Griffin Dune, quien da vida al jefe de una de las reporteras, opinó que a través de esta historia el público también podrá apreciar la ardua labor que realizan los comunicadores, y así valorar más su trabajo.

“Esta serie es un retrato entretenido, realista y contemporáneo del periodismo. Lo que atrae a la gente es ver el detrás de cámaras, como “se hacen las salchichas”, desde las distintas perspectivas de los escritores y la variedad de opciones que la gente tiene en lo que leen o ven”.

UN ESCAPE DEL MUNDO REAL

En la serie participan Carla Gugino, Melissa Benoist, Natasha Benham, Christina Elmore, Leslie Frayy Brandon Scott, quien interpreta a “Malcom “Loafers””, el asistente personal de una de las candidatas.

Este último opinó que, al ser año de elecciones en México y Estados Unidos, si bien el público podría cansarse de escuchar discursos políticos constantemente, esta serie puede ser un respiro para ellos.

“Es un gran escape, porque hay ligereza y humor, lo vería por mi salud mental conforme nos acercamos a noviembre (mes en el cual se celebran los comicios estadounidenses), es como tener un masaje o ir a un spa. Ves televisión, pero también encuentras humor, y ojalá después te despierte la curiosidad conforme regresas al mundo”. “Las chicas del autobús” se estrena este 14 de marzo en la plataforma Max.