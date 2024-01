Susana González pasa la estafeta de Aventurera: “es patrimonio cultura de México”

“Aventurera es patrimonio cultural de nosotros los mexicanos. Ya lo hice, lo disfruté en su momento, en su tiempo. A Irina Baeva le deseo todo el éxito, se lo he dicho personalmente y lo digo aquí, que va a lucir increíble. Es una historia que no se puede perder”, declara Susana González, quien encarnó a Elena Tejero, protagonista del musical que próximamente volverá a la cartelera, bajo la producción de Juan Osorio.

En entrevista con El Sol de México, al término de la presentación de la telenovela que protagoniza, Tu vida es mi vida, de estreno este lunes 15 a las 18:30 horas en Las Estrella, reiteró su postura a declinar a hacer alguna actuación especial en la puesta en escena del autor Carlos Olmos.

“En este 2024 estoy concentrada en lo que viene. Sé que vienen muchos personajes después de Paula que estoy disfrutando de esta telenovela que estamos lanzando. Lo que sí es que me encuentro muy feliz en esta triada de personajes de telenovelas, Mi camino es amarte, Mi fortuna es amarte y ahora Tu vida es mi vida, sentí que desde que leí los libretos están en el mismo universo”, menciona acerca de sus papeles recientes.

“Son los personajes que me dan mucha satisfacción interpretar y en mí han hecho un cambio, porque he elegido bien. Quiero seguir así, Aventurera, no está en mis planes en mi visión laboral en este año. La esperé durante muchos años y a mí nunca me había llegado una invitación formal y cuando me llegó, no la pude hacer, tuve que esperar por cuestiones de salud.

“Y después esperé otro tiempecito y fue el momento más maravilloso, porque la hice con Juan Osorio y Gerry Quiroz como productores en la primera etapa de ellos. Y ahora les deseo todo el éxito del mundo porque sé que lo van a tener”, afirma quien en la nueva telenovela interpreta a una mujer que padece cáncer cerebral.