Después de la marcha del domingo 2 de julio, y con datos duros de la Secretaría de Gobernación, de 12 mil participantes, no sorprende el crecimiento de la marcha, sino sorprendió la participación a pesar de la lluvia pero a la que asistieron familias enteras apoyando a sus familiares, amigos y conocidos de la comunidad, así lo precisó el activista duranguense Tadeo Campagne, y miembro de la comunidad.

“Creo que es el movimiento social más importante de Durango, en el sentido de convocatoria y de participación, y ya en el tema legislativo apelamos por el cambio de identidad para las personas trans, esa fue la intención, compañeras y compañeros trans, encabezaron la marcha, con el posicionamiento claro de cambio de identidad y de atención a necesidades básicas, algo que va a alcanzar al Congreso como lo fue el matrimonio igualitario".

Para todas las personas que aún viven con miedo al rechazo y discriminación, y que no fueron parte de la marcha, expresó “yo les digo que sean valientes, realice una publicación en redes sociales hace días, donde comenté que he participado en la marcha 12 años, y salí del closet hace 18 años, y ahora he tenido los años más importantes y felices de mi vida".

Asimismo aseguró estar completamente seguro que muchas personas LGBTQ+ que viven "en el famoso closet, o de alguna manera con miedos y prejuicios, no la están pasando bien, entonces es necesario que se sumen, ya hay una sociedad abierta y espacios más seguros".

12 mil personas participaron en la marcha LGBTQ+ en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Sobre la evolución de la marcha, dijo que cada año crece más y es mucho más incluyente, porque se ven las personas no solo de la comunidad, amigos, niña, niños y amigos cercanos, “en mi caso particular, durante 12 años mi familia, mis sobrinos muy pequeños han participado en esta marcha y ahora se ven cientos de niños, lo que deja un mensaje muy claro de apoyo.

Recuerdo las primeras marchas, primero con mucho nervio, segundo con muchísimas carencias para poder organizarla, pero con muchas ganas de que creciera y ahora una realidad, es recompensado el esfuerzo que inició desde hace años".

Ahora indicó que la lucha continúa, porque el matrimonio igualitario solo fue la punta del iceberg, por eso este año se pide por la Ley de Identidad, dedicada la marcha a las personas trans, y fijar una postura para que se legisle sobre varios puntos en el Congreso.