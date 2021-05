2 mil personas que han salido de la cárcel no encuentran trabajo en Durango

Para dar mejor oportunidad de trabajo a personas que salieron de la cárcel al cumplir su condena, la dirección de Fomento Económico Municipal está trabajando un programa piloto de una bolsa de trabajo principalmente para que puedan desempeñarse con algún oficio en algunas empresas.

Alejandra Anderson titular de la dependencia, explicó “para una reinserción social, es necesario que no seamos los ciudadanos, los que volvamos a juzgar a una persona que ya pagó una condena, por el contrario debemos de aceptar las segundas oportunidades”.

Reconoció que muchas empresas por sus propios reglamentos no pueden brindar empleo a personas que no presenten su carta de no antecedentes penales, ya que es un requisito indispensable para muchas áreas, lo que destacó “es muy válido también”.

La directora recordó que una de las enseñanzas principales que dejó la pandemia, es ser empáticos a todas las situaciones, por lo que hace hincapié con la ciudadanía de brindar una oportunidad.

Se han colocado ya a algunas personas para realizar oficios como plomería, y a una persona se le está apoyando para gestionar un crédito, ya que al no encontrar trabajo decidió emprender su negocio de elaboración de cintos, y ahora brinda empleo a otros ex reclusos.

Dijo que son cerca de 2 mil personas las que salieron de la cárcel desde hace años y a la fecha no han encontrado un trabajo y requieren una oportunidad, ya que no cuentan con la documentación que se les requiere y son juzgados por la sociedad.

Apuntó que todos podemos encontrarnos en algún momento en una situación complicada, por lo que no debemos juzgar a los demás en conductas que hayan realizado, también mencionó que la bolsa de trabajo está abierta para solicitudes de personas que tienen alguna discapacidad, otro sector también relegado.