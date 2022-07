A la espera de que arriben insumos para vacunación anticovid en Durango

Se está en espera que esta misma semana lleguen los insumos que se requieren para continuar con las jornadas de vacunación, informó Sergio González Romero, Secretario de Salud del Estado, quien precisó que de estos insumos se tiene una muy alta demanda a nivel mundial.

“Insumos se consideran todo el material que se consume alrededor de la vacuna, y eso lo proporciona la federación a través de un conteo de dosis” dijo.

El Secretario de Salud del Estado, resaltó que el problema es que se estos insumos se han escaseado, por tanta demanda que se tiene de parte de todas las entidades del país, incluso la demanda es muy alta a nivel mundial.

“Estoy seguro que en el transcurso de la semana llegarán, esperemos; para poder iniciar la vacunación en los próximos días” destacó Sergio González Romero.

Puntualizó que no se puede dar una fecha exacta del inicio de la vacunación, para que no se desaliente el proceso de vacunación, la pretensión es que se vacune toda la población a la que le toque ser inmunizada, y no de manera parcial, por lo que se estará dando seguimiento para que todos los grupos de edad se vacunen con rapidez, y la mayor cantidad que se pueda en cada municipio del estado.