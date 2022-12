A partir del 15 de diciembre entra en acción operativo antialcohol en Durango

Operativos antialcohol estarán activos de día y de noche en el municipio de Durango, a partir del 15 de diciembre y hasta el 06 de enero, con el objetivo de prevenir accidentes por el consumo de alcohol, así lo señaló Marco Contreras Villanueva, titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

Comentó que la campaña “Yo elijo ser pitoto”, que se presentó el pasado 09 de diciembre, a pesar de que ya inició se estará promoviendo con mayor intensidad entre los jóvenes y la ciudadanía en general, porque se registra un mayor consumo de alcohol en temporada navideña por las celebraciones y posadas.

El director aclaró que estos operativos donde también se suman otras campañas como el retiro de motocicletas a quien no porte un casco, el de radar para respetar los límites de velocidad, y conduzca sin redes para no utilizar el celular e ir manejando, no son con un fin recaudatorio, sino con la intención de disminuir el índice de accidentes.





Serán diferentes puntos de revisión con alcoholímetros, además con esta campaña para incentivar la participación de conductores designados, que serán identificados con una pulsera, y que gracias a la participación de empresarios de la capital, podrán recibir algunos beneficios en establecimientos participantes.

Con el apoyo de líderes estudiantiles se podrán repartir algunas pulseras, pues ellos estuvieron involucrados para desarrollar este programa, al igual que con la participación de la Comisión Estatal (CEDH), para cuidar que los protocolos estén apegados al cuidado de los Derechos Humanos.