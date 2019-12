A pesar de la temporada, las ventas no levantan

LERDO Dgo. (OEM). “La presente temporada decembrina de este año no ha sido como la de años anteriores, ha estado muy dura a comparación con años atrás, esto se puede notar desde los primeros días del mes, debido a que las ventas no levantan y ya paso la primera quincena y casi llega la noche buena y no se ve por donde o como se pueden elevar las actividades comerciales del mercadito navideño.

Lo anterior lo comento la señora María Teresa Loera Vázquez, comerciante con más de 40 años en esta actividad, quien aseguró que las ventas van muy lentas y tienen la esperanza de que una vez que los trabajadores han recibido sus aguinaldos se dé una buena derrama economía y que los lerdenses acudan a realizar sus compras en estos últimos días.

Pero Teresa Loera fue clara al mencionar “este año pinta sumamente duro y quienes tenemos décadas en este negocio lo notamos desde el primer día en que iniciamos con las actividades comerciales del mercadito navideño, por lo cual ahora solo nos resta esperar a que haya una buena respuesta de los habitantes de Lerdo de aquí al miércoles para que realicen sus compras en este lugar”.

Aseguró María Teresa que son siete puestos en donde se expenden todo tipo de artículos para adornar sus árboles e instalar sus nacimientos, aquí encontraran todo lo necesario, desde esferas, escarcha, luces, papel pintado, musgo, heno, papel para regalo, gobernadora, piñatas, y una gran variedad de juguetes para el nacimiento así como infantiles para los niños.

Comentó la comerciante que siempre han recibido el apoyo de las autoridades municipales para su instalación y vigilancia y ahora no fue la excepción, debido a que el presidente municipal Homero Martínez Cabrera, ha hecho lo que le corresponde para el buen funcionamiento de este mercado.

Para finalizar Loera Vázquez invito a los habitantes lerdenses a que acudan a este lugar a realizar sus compras correspondientes para adornar sus hogares de navidad, donde encontraran de todo y apoyaran a la economía de los comerciantes locales, y donde estarán esperándolos hasta el próximo miércoles 25 de diciembre.