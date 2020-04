[Video] Abogados en crisis por falta de ingresos

El líder de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Durango, Gustavo Gamero Luna, aseguró que derivado de la contingencia y la declaratoria de la emergencia sanitaria, varios compañeros abogados dedicados al litigio tienen en estos momentos la fuente de empleo cerrada, por lo que no cuentan su situación económica se ha vuelto difícil.

De ahí que el Consejo Directivo de esta organización implementó una iniciativa de apoyo a través de despensas que realizan con las mismas aportaciones de los agremiados que sí cuentan con la posibilidad económica de hacerlo.

Actualmente el Colegio de Abogados cuenta con más de mil 700 agremiados y de estos un aproximado entre 600 y 800 abogados que se encuentran en estas condiciones

“Hemos tenido una respuesta excelente, muchos compañeros abogados se han puesto la camiseta, así como compañeros de gobierno y jurídicos que han estado participando, gracias a ellos está sirviendo para acumular el producto para estas despensas y esperamos que se junten más”, señaló el abogado, quien advirtió que esto va para largo.

Y es que muchos compañeros abogados dedicados al litigio en el Poder Judicial principalmente se encuentran sin ingresos, al no existir actividades en estos momentos en la mayoría de sus departamentos.

Asimismo la pandendemia provocada por el Covid-19 ha ocasionado desempleo entre profesionistas de las diferentes especialidades, ante lo cual la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), han hecho la solicitud al gobernador José Aispuro Torres de apoyos que les permita llevar el sustento mínimo a sus familias, declaró Martin Estrada Arreola.

El presidente de la Fecop, al ser entrevistado, destacó que al paralizarse la economía local, nacional y mundial, está provocando severos daños a la economía de miles de padres de familia que no tiene la forma de llevar el sustento diario a sus familias, esta situación se está replicando entre los profesionistas.

Indicó que el pliego petitorio ya se lo hicieron llegar al gobernador Aispuro Torres, en donde le hacen saber la necesidad de crear programas de apoyo a pagos nóminas, rentas, servicios públicos como agua, predial y otros impuestos estatales y municipales.

También se le ha solicitado crear un sistema que les permita acceder a financiamientos, en razón que no tienen sueldo fijo, solo cobros por honorarios y por ello las instituciones bancarias no les prestan a los abogados, enfermeras, psicólogos, odontólogos, arquitectos, trabajadoras sociales, químicos, veterinarios, contadores etc, que hoy presentan crisis económica.

Foto: Cortesía | Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango

“Sabemos que el mandatario tendrá la sensibilidad de apoyar a los profesionistas de Durango, de hacerles saber al gobierno federal y a los municipales de las necesidades que se tienen a causa del desempleo provocado por el virus del Covid-19, expresó el presidente de la Federación de Colegio de Profesionistas.

Antes de concluir, hizo saber que ellos como profesionistas están en la mejor disposición de coadyuvar con el gobierno estatal, federal y municipal para atender la emergencia de salud que hoy se vive en el mundo.