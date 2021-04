Activistas aseguran que en Durango también se dan casos graves de maltrato animal

Coinciden activistas protectoras de animales que en Durango también se han dado casos graves de maltrato animal, casi como lo que le ocurrió al perrito Rodolfo Corazón que fue asesinado a machetazos en Los Monchis Sinaloa, algunos preparan una marcha para exigir justicia como en otros estados, pero se prevén también plantones y comunicados, pidiendo respeto para todos los animales.

Aseguran que a pesar de los reportes que se hacen más de 40 por semana, no pasa nada porque no hay sanción, los testigos generalmente no quieren declarar, entonces no se puede dar seguimiento con una denuncia formal, además de que muchos maltratadores son reincidentes y están buscando siempre una mascota hacerle daño.

Local #JusticiaParaRodolfo: Duranguenses realizarán marchar para exigir justicia por perrito asesinado

Celina Isabel González Núñez de la Fundación Huellitas Durango, confirmó que ellos estarán presentes en la marcha organizada el próximo viernes 23 de abril a las 5 de la tarde, que saldrá de avenida 20 de noviembre y calle Miguel de Cervantes Saavedra, y que es organizada por activistas independientes, exigir justicia para Rodolfo.

Bárbara Reymundo de la fundación Nahum, dijo que hace 2 años rescataron a un perrito que también había sido herido a machetazos, se le atendió y cuando se encontraba bien fue adoptado, ahora se encuentra bien y sigue viviendo con su adoptante.

Dijo que si una persona le hace daño a un animal, es violencia y la antesala para que luego pueda herir a alguien más, y en los reportes anónimos el juzgado acude al domicilio a corroborar la situación pero si no les abren o no hay nadie no pueden entrar, los vecinos que se dan cuenta de la situación que vive la mascota no declaran en contra de los dueños para evitar represalias.

Nahun realizará un plantón en próximos días para visibilizar los casos de maltrato animal en la ciudad, pondrán un tendedero de denuncias anónimas, para hacerlas llegar al juzgado.

La activista Jaqueline Carreón de Ser Luz y Tierra AC, precisó que se dan muchos niveles de maltrato, algunos son descuidos y omisión de cuidado leves, pero hay otros donde se da una crueldad animal, aunque la mayoría de denuncias se rechazan por no tener evidencia suficiente.

Al hacer una denuncia en Fiscalía como no hay veterinarios peritos, se requieren pruebas, pero no siempre se puede contar con ellas, solo en un caso que se dio este año donde se detuvo a una persona que estaba maltratando a su perro amarrándolo del cuello y un vecino le tomo fotografías, solo así pudo recibir una sentencia.

Pero hay casos donde los dueños no les brindan atención médica, o personas que les provocan daño, como a un perro que sacaron de un tambo y estaba quemado en la espalda, los amarran, les pegan o los dejan al sol.

Precisó que todavía hay muchas cosas por hacer para que se aplique la Ley, pero sobre todo falta voluntad de las autoridades, y que se deje de tratar a las mascotas como objetos.