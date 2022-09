Adeuda gobierno de Durango 100 mdp a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

A la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se le adeuda 100 millones de pesos, esto dentro de los más 300 millones que debe el gobierno del estado a la Universidad Juárez del estado (UJED) lo cual puede llegar a afectar principalmente a los estudiantes, señaló el presidente de la sociedad de alumnos Ángel Mejorado.

El joven explicó que debió a que dicha cantidad se va directo a nómina y sin el pago de ella no hay maestros y sin ellos no hay cátedra, los más afectados serán los estudiantes.

Añadió que después de la marcha universitaria, en la cual se demostró la fuerza de los estudiantes, muchos de los jóvenes se fueron decepcionados, por no llegar a ningún acuerdo, “pero seguimos con la Universidad, en la Junta Directiva se nos dijo que se pagaría el vienes, no llego nada y se convocó a paro y el domingo en Junta Directiva con el secretario de educación Rubén Calderón, ex rector y universitario, informó de un plazo de 28 horas para pagar, pero bajo la condición de no hacer paro, los estudiantes decidimos tomar las riendas… no es contra la rectoría, queremos resolver el problema”, dijo Ángel Mejorado.





Local Suspende UJED paro programado para este lunes

Agregó que el paro se realizará por 28 horas y si este lunes a las 18:00 horas no hacen el pago, como está pactado se liberará la facultad, pero irán a tomar las dependencias del gobierno.

Aseguró que en las reuniones de la Junta Directiva se ha informado que la UJED solo tiene recurso para pagar nómina hasta el 30 de septiembre, y de no llegar los 300 millones después no habrá para pagar a maestros y administrativos, lo cual generará una crisis universitaria.