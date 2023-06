Cerca de 2 mil pobladores de los ejidos El Carrizo, El Pino, Metates y 16 de Septiembre de Durango no cuentan con servicio de luz ni agua desde hace una semana, denunciaron Sofia Hernández, Feliciano Robles y Armando Loera, habitantes de estos lugares.

Sofia Hernández, presidenta de junta del poblado Máximo García antes El Pino explicó que el recibo de la luz del pozo de agua del cual se abastecen llegó por 108 mil pesos, cantidad con la que no cuentan, pues hace un par de semanas pagaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más de 30 mil pesos por el mismo concepto.

Alto costo de luz deja sin servicios a pobladores de cuatro poblados de Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Pedimos al gobernador Esteban Villegas, que nos apoye, sabemos que si hay dinero porque diariamente sale en las noticias los apoyos que brinda y queremos que nos voltee a ver, pues es una problemática de toda la vida, siempre hemos pagado mes por mes y ahora salen que les debemos 108 mil pesos”, dijo la entrevistada.

A nombre de los pobladores del Carrizo, Feliciano Robles, explicó que en el mes de febrero cambiaron el medidor por uno nuevo, a ello se le sumó que adquirieron bombas y equipo nuevo para tener un mejor suministro de agua, agregó que los primeros meses el recibo fue de mil 80 pesos por mes, pero cierto día la lectura de la luz consumida llegó por 32 mil pesos, monto que pagaron, seguida de un cobro de 75 mil pesos, esto a pesar que solo se utilizo la luz por ocho día, ya que la bomba se quemó “y ahora es de 108 mil”, subrayó. Y puntualizó que han buscado al gobernador para que los apoye y sepa de primera mano lo que están pasando, justo en la tercera ola de calor cuando el estado registra más de 40 grados y ellos no cuentan con agua ni luz.

El jefe de Cuartel del ejido 16 de Septiembre, Armando Loera, expuso lo necesario que es que Esteban Villegas intervenga por ellos ante la CFE, “todas las obras anteriores que han hecho los gobiernos en nuestras comunidades no han servido para nada, solo pedimos dos meses de suministro, porque al llegar el agua del cielo no ocupamos la bomba, solo dos meses pedidos el apoyo, ya que sale caro llevar el agua a las comunidades, que el gobierno no nos olvide, junto con el presidente municipal Antonio Ochoa podemos trabajar en equipo, nosotros los ejidos ponemos lo que nos toque, simplemente con el pago de renovación de la UPP ahí dejamos nuestro dinero y aportamos al gobierno”, subrayó.

Para finalizar acompañados por un grupo de ejidatarios indicaron que seguirán en la búsqueda del gobernador para que los pueda apoyar.