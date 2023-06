Vecinas se manifiestan en contra de la CFE

Vecinas de la colonia Lázaro Serrano Montes, se manifestaron en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Durango, y manifestaron que es la dependencia “más insensible, más ratera y más inhumana”, porque está cobrando multas de hasta 60 mil pesos, en viviendas donde apenas ganan lo mínimo para sostenerse y comer.

La señora Lorena Salazar comentó que hace días llegaron a varios domicilios de la colonia multas emitidas por la CFE, con actas y por cantidades muy grandes de 30 mil pesos, 60 mil, 7 mil, 16 mil pesos, pero la gente de esas viviendas son de escasos recursos, y que tienen mucha necesidad, mismos que están de acuerdo en pagar el servicio, pero solo pagar lo justo.

Señaló que les hicieron llegar esas actas por adeudos que se les ha generado, y que están en la mejor disposición de pagar, pero no las grandes cantidades porque no tienen ese dinero, ya que es una colonia marginada, irregular, y muchos no tienen ni contratos.

Otra manifestante indicó que en su domicilio a nombre de su mamá Ramona Vázquez, “apenas alcanzamos para comer, nos pagan un sueldo pequeño, queremos pagar, pero como pagamos, apenas podemos mandar a los niños a la escuela”, no podemos pagar esa cantidad.

Reiteró que están de acuerdo en pagar, pero no la cantidad que se les está pidiendo, pues es demasiado en comparación con lo que se debe pagar por mes, entre 180 y 200 pesos, a pesar de que tampoco tienen aparatos eléctricos como pantallas o equipos de cómputo.

En una de las actas entregadas, el texto señala “El 29/05/2023 personal de la CFE Distribución, llevó a cabo una revisión periódica a las Redes Generales, en la que se encontró, la instalación eléctrica del inmueble cuyo domicilio se señala en el presente, conectada de manera directa a dichas redes, sin autorización y sin un sistema de medición para el consumo de energía, además de que no cuenta con un contrato de suministro vigente”.

Por su parte la CFE, informó que son personas que tienen adeudos pendientes ante el organismo y además fueron acreedoras de ajustes en la facturación, porque se han estado colgando del servicio de energía eléctrica.