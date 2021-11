Amanece tomado el edificio central de la UJED

La mañana de este miércoles, el edificio central de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), amaneció con mantas con leyendas como “Actúen conforme a Derecho, pena de 4 a 8 años de prisión”, “Soy un delincuente no me defiendan”, “Junta directiva, no solapen delincuentes, la historia los juzgará por sus decisiones”, y aunque fueron retiradas en poco tiempo, hasta el momento nadie se ha adjudicado esta acción.

Jorge Newman quien ha realizado la colocación de mantas con su movimiento por la “Gratuidad Educativa”, se deslindó de esta acción, aunque mencionó que si está de acuerdo con lo que se expresó en estas mantas, de que se realice la investigación correspondiente al alumno Isaac Cisneros quien es contendiente a la Federación de Estudiantes Universitarios en Durango (FEUD), y es acusado de haber presentado un documento falso como certificado.

Local Estudiantes de la UJED exigen gratuidad de la educación Dijo que es necesario que se aclare la situación, y que se actué conforme a derecho por eso esperan que los integrantes de la Junta Directiva que se está realizando, no dejen pasar por alto si se cometió un delito.

Por su parte la vocera de la UJED, Norma Huizar comentó sobre las mantas que es natural que se realizará esta manifestación, ya que este día se realizará la reunión de la junta directiva, donde se formará una comisión que emitirá el fallo sobre la situación al candidato a la FEUD que presentó un documento apócrifo.

Señaló que es normal todo tipo de manifestaciones en la UJED, ya que se tiene más de 25 mil miembros, y se espera el resolutivo de la junta directiva.

Las mantas fueron retiras, pero otra de las leyendas decía “Falsificar documentos es un delito, Art. 243 del Código Penal Federal”.