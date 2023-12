¡Amargo golpe al bolsillo! Continúan a la alza los precios del azúcar

El alza en los precios afecta a todo el país ya que productos de la canasta básica como el azúcar se han elevado considerablemente hasta llegar a costos promedio de hasta 39 pesos por kilogramo durante el mes de septiembre.

En un recorrido realizado por El Sol de Durango en tiendas de abarrotes, mercados y supermercados, se constató que el precio del kilo de azúcar se ha incrementado hasta un 50 por ciento.

Desde hace cuatro meses, el azúcar subió de precio al pasar de 24 a 39 pesos el kilo, incluso en algunas tiendas su costo ha llegado a los 40 pesos, dependiendo de la marca del producto. Mientras que el bulto oscila entre los mil 300 y mil 500 pesos, situación que pone en aprietos la economía de las familias, panaderías y restaurantes, actividades donde es muy común el uso de este producto como materia prima o insumo.

El azúcar es considerado un alimento importante en la dieta de los seres humanos, esto debido a sus propiedades como el sabor y olor dulce, además de ser fuente de energía de rápida asimilación al organismo que permite una recuperación de fuerza.

Continúa alzas en los costos del azúcar

Al ser un producto básico, la población no deja de consumirlo, sin embargo hay quienes compran en menos porciones de cinco y diez pesos debido a que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una bolsa de un kilogramo, pese a ello, hasta el momento no se ha resentido una baja en su venta.

De igual manera, panaderos enfrentan con preocupación el incremento al precio del azúcar, ya que al subir el costo del bulto, ellos deben elevar el precio del pan, por lo que una pieza podría costar hasta 15 o 18 pesos según sea el caso.

¡Amargo golpe al bolsillo! Aumenta en Durango el precio del azúcar un 50%

De ahí que tanto vendedores, como consumidores esperan que el precio del azúcar se estabilice, de lo contrario podría repercutir en los bolsillos de las familias duranguenses.