AMD interpone denuncia ante FGE por robo de agua en la Juan Lira

Detecta Aguas del Municipio de Durango (AMD) una toma clandestina en la colonia Juan Lira, donde luego de recibir varios reportes ciudadanos, se encontró que desde el interior de un domicilio se surtía agua potable a pipas, por lo que se realizó una investigación y tras encontrar los elementos necesarios, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Así lo dio a conocer el director de dicho organismo descentralizado, Rodolfo Corrujedo Carrillo, quien informó que el pasado lunes 8 de abril, acudió personal de AMD, acompañado de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), para realizar un cateo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

En el lugar señalado se encontró una pileta para almacenamiento de agua con capacidad cercana a los mil litros, que se llenaba de manera continua y a partir de ésta se abastecían pipas de forma clandestina.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Se aseguró por parte de la Fiscalía tanto la pipa, como las instalaciones, se llevaron a las personas involucradas y se va a proceder conforme a la ley por un robo de agua”, comentó Corrujedo Carrillo, al reconocer que se trata de una afectación directa hacia la colonia, no tanto hacia las finanzas de la dependencia por no pagar el agua que realmente se extrae, sino porque son cantidades grandes de líquido que no reciben los vecinos quienes finalmente fueron los que se quejaron.

Explicó que seguramente tenían varios años con esta operación de manera muy discreta al llenar a partir de una toma que no contaba con un medidor clandestino, cuya agua llegaba a la pila y de ahí comenzaba el llenado de las pipas con una capacidad de 10 mil litros, esto representa al menos 20 o 30 mil litros diarios.

Por lo que se interpuso la denuncia contra quien resulte responsable, y se logró la aprehensión de una persona, de ahí que invitaron a quienes se den cuenta de que se lleva a cabo este tipo de clandestinaje para darlo a conocer, ya que a quienes más perjudica es al propio usuario, al recibir menos agua de la que se debería o por la que se paga.

Además de esta se han tenido otras tomas clandestinas, la más reciente sucedió hace tres semanas, cuando se recibió el reporte de una persona que estaba en una conexión de manera irregular, al acudir al lugar se impuso una sanción.

Local Potabilizadora, un proyecto que inició hace 15 años





“No se encontraron los elementos de prueba, se puso una denuncia en la Fiscalía, pero llegamos unos minutos antes para poder configurar una situación que pudiera configurar la libertad de alguien, pero al menos se impidió”, comentó el titular de AMD.

Y es que de acuerdo con el funcionario municipio, es a partir de una toma domiciliaria donde se instalan las clandestinas.