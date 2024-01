Para dotar de agua potable, se necesita una relocalización de un pozo: AMD

Tras la manifestación realizada a las afueras de Aguas del Municipio de Durango (AMD), en donde un grupo de habitantes de al menos tres colonias de la capital del estado, piden redes de conducción de agua potable, el director de la institución, Rodolfo Corrujedo Carrillo, aseguró que estas colonias han sido han sido de las más atendidas en la ciudad, y cuando esto ha sido posible, es porque hay situaciones que escapan de su alcance.

Informó que en este caso en específico técnicamente no ha sido posible cumplir con lo que ellos demandan, pues no hay más agua en la zona, “son asentamientos irregulares donde se llevan a vivir a la gente a lugares donde no deberían estar”, comentó el funcionario municipal.

Asimismo señaló que pese a ello, por el crecimiento de la zona y otras cosas, se tiene ya programado para el 2024 una relocalización de un pozo para tratar de obtener agua de ahí y posteriormente planear una red.





Explicó que se trata de lotes a donde se va a vivir la gente, sin ninguna regularización, y aunque se les lleva agua potable a través de pipas, advierten que no es suficiente, “están demandando una red de agua potable, pero primero necesitamos relocalizar el pozo y en función de eso ver la factibilidad de llevar la red de agua potable”, comentó.

De llevar a cabo este proceso en estos momentos, se dejaría sin agua a 10 colonias de la zona, como la Manuelito Álvarez, La Virgen, Loma Bonita, Madroño, Las Praderas, entre otras; que sí están regularizadas y ya cuentan con esta distribución de manera normal.

Corrujedo Carrillo puntualizó que los asentamientos irregulares son los que más han impactado de manera negativa en el estrés hídrico en el que se encuentra el municipio de Durango, pues se acaban el agua de una zona que no tuvo ninguna planeación por la exigencia y demanda de que se les debe dar el servicio, de ahí que varias zonas de la ciudad padecen de esta problemática.

“Esto va en contra totalmente del cuidado que debemos tener del agua para un futuro. Es un atentado contra lo que mucha gente hace cuidando el agua porque al rato estas partes se nos llenan de tomas clandestinas, de gente que no paga el servicio, etc.”, dijo.

Esto es solo una parte de lo que pasa cuando existen asentamientos irregulares, donde líderes sociales invaden o venden terrenos que no cuentan con una certeza jurídica, a bajos costos, y aunque se les proporciona el servicio bajo una presión social, los lotes comienzan a tener un valor mayor con el que solo se benefician ciertas personas.

De ahí que la solución a corto plazo es continuar con la distribución de agua potable con pipas y esperar a que se dé la relocalización del pozo durante este año, mismo que forma parte del proyecto de obra anual.

“No podemos hacer una planeación de una red de agua potable, si no tenemos la certidumbre de las características de un pozo que les va a dar agua, además necesitamos los planos oficiales y no nos los han entregado, esto para evitar que al rato hagamos una red hidráulica que llame a la urbanización de esa obra y esto derive en problemas de desabasto por tomas clandestinas, fugas, etc., algo que ya pasa en varias colonias”, dijo.