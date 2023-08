Analizan libros de texto gratuito de primaria

“Como gobernador no voy a polemizar en lo político con los temas de libros de texto”, señaló el gobernador del estado, Esteban Villegas Villareal, quien adelantó que en la entidad 35 personas conforman un equipo para analizar las 9 mil páginas que conforman los diferentes libros de primaria que serán entregados en el ciclo escolar 2023-2024.

Añadió que se analizan hoja por hoja y subrayó que a Durango solo ha llegado los libros de texto de primaria, ante ello puntualizó que se instaló un grupo especializado para analizarlos, pues no es lo mismo que cualquier persona hojee el libro a un experto. Ejemplifico que en un apartado de los libros se puede leer dijiste, hiciste, y los expertos le explicaron que son ejemplos, pues adelante del texto se habla sobre no burlarse de la forma de hablar de las personas, “el que lo lee y no le entiende dice oye ve los errores”, dijo el mandatario.

Imagen ilustrativa | La nueva escuela mexicana marca que el 40 porciento del programa educativo los docentes pueden modificarlo / Foto: Cuartoscuro

De igual forma expuso que en el rol de género no habla sobre que el niño experimente, sino que se le explica que antes existían roles diseñados 100 por ciento para las mujeres, como el lavar los paltos y planchar, pero en la actualidad eso ya no es así.

Villegas Villareal enfatizó que la nueva escuela mexicana marca que el 40 porciento del programa educativo los docentes pueden modificarlo dependiendo de su región o localidad en la que vivan, ante ello en el estado a través de los expertos se realiza un programa de tarjeteo para ayudar a los docentes ya que serán quienes lleven a la práctica las enseñanzas. “Es un modelo transversal, una nueva forma de enseñanza-aprendizaje, confiemos en nuestros maestros”, puntualizó.

Imagen ilustrativa / Se analizan hoja por hoja y subrayó que a Durango solo ha llegado los libros de texto de primaria / Foto: archivo | El Sol de Tampico

De igual forma expuso que este nuevo ciclo escolar se pondrán en marcha mil aulas digitales, la cuales serán de ayudara en el aprendizaje de los menores, agregó que este será el primer ciclo donde se utilizaran los nuevos textos de primaria y secundaria, sin embargo se harán observaciones para que el próximo año sean modificados.

El ejecutivo estatal llamó a la ciudadanía a esperar los resultados del análisis de los expertos y expuso que la ley de educación marca que el gobierno federal es el responsable del contenido y modelo educativo, mientras que el gobierno estatal de la distribución de los libros. “Yo no podría detener los libros de texto, pues son solo una herramienta”.

Para finalizar adelantó que se ha invertido 400 millones de pesos en infraestructura educativa para los 39 municipios a fin que en el nuevo ciclo los alumnos cuenten con mejores instalaciones.