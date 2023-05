Analizan pros y contras del IMSS-Bienestar

Ante los rumores que una vez entre en funciones el IMSS- Bienestar absorberá todas las funciones del Insabi, Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango indicó “si es todo, es todo pues, sin mitades, se basifica a todo el personal”, quien puntualizó que al hacer el convenio deber existir beneficio para Durango.

Añadió que revisará a profundidad el convenio IMSS-Bienestar, pues es necesario saber con exactitud si solo es el cambio de nombre Insabi, y continúan las mismas reglas de operación o cambiará el modelo y se debe saber cómo quedará la Secretaría de Salud.

Añadió que existen voces que dicen que “se llevarán todo”, es decir desde infraestructura, hospitales y recurso humano, pero se debe tener certeza que el IMSS-Bienestar no debe tener desabasto de medicamento y que llegue a todos los lugares de la entidad, además se debe platicar con el sindicato, “no es un tema tan sencillo”, dijo.

Villegas Villareal expuso que si solo es cambio de nombre sería una buena noticia, pues a Durango le ha ido muy bien con el Insabi, añadió que el miércoles 17 de mayo llegó un recurso por el orden de los 20 millones de pesos para invertir en el Hospital Materno Infantil y 26 millones más para el equipamiento de 30 centros de salud.

“Seguirán las reuniones y si a Durango le conviene, a la gente le convine y a los trabajadores, se firmará, pero seremos duros en las especificaciones, debe venir el Hospital de Santiago Papasquiaro y la la Torre Materno Infantil en un lado del 450, siendo así será un ok, pero sigamos platicando del tema”.

Al ser cuestionado sobre si la entidad puede hacer frente al tema de salud sola, respondió que no, pues si sólo otorgan el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) más los 500 millones de pesos que aporta el estado “no la libraríamos, no completaríamos nosotros solos, por eso esperaremos el planteamiento completo para analizar si conviene o no conviene”.

De igual forma el ejecutivo estatal se refirió al tema de la meningitis en Tamaulipas, subrayó que Durango está en la mejor disposición de apoyar.