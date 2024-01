Analizan proyecto de modernización de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

De acuerdo con el director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Rodolfo Corrujedo Carrillo, ya se analiza un proyecto de modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con un costo de inversión de mil 300 millones de pesos, pues esta contaría con una tecnología distinta a la que ya existe, pero cuya construcción tendría que darse dentro de los terrenos donde ya se encuentra instalada la actual, pero en una ubicación distinta.

“Esto para que no deje de suministrarse el agua tratada y no deje de tratarse, porque el hecho de que se inicie la construcción de la nueva tecnología en los mismos terrenos, no sea impedimento para que sigamos emitiendo agua tratada las 24 horas del día”, comentó.

Dicha modernización implica que se cuente con una mejor calidad de agua tratada, que cumpla las normas y estándares de carácter internacional, además de utilizar menos terreno del que ya se tiene y bajar los costos de operación.





El funcionario señaló que Durango es una de las pocas ciudades donde se trata el 75 por ciento de las aguas negras que se generan y con ello se producen entre mil 200 y mil 500 litros de agua tratada por segundo, esto bajo el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM), que recientemente fue actualizada y se tiene un plazo de entre cuatro o cinco años para cumplirla.

Asimismo explicó que pese a no existir la urgencia para que el municipio de Durango lleve a cabo la modernización de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, al llegar la empresa ensambladora de vehículos eléctricos ubicada en el CLID, también al oriente de la ciudad, esta sería ideal para proveer agua tratada a dicha fábrica y con ello se explora la posibilidad de vender el líquido para pagar la inversión realizada en la modernización.

El director de AMD, aseguró que de todas las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que hay en el país, apenas opera menos de la cuarta parte, entre estas la del municipio de Durango; mientras que tres cuartas partes se encuentran en abandono y sin realizar ninguna operación.

“La ventaja que tenemos es que esta Planta está en operación, cumple con la Norma Oficial Mexicana, y no tenemos la urgencia de hacer una modernización, porque no estamos tirando las aguas negras a ríos o arroyos”, dijo.

Aunque aclaró que todo lo realizado, debe darse con base en una forma planeada, ordenada, con certidumbre respecto a la realización del proyecto, en lugar de hacerlo bajo presión, derivado de las circunstancias.