Ante crisis económica es imposible aumentar los salarios: Magdalena Gaucín

Las difíciles condiciones económicas que viven muchas empresas actualmente, provocan que no sea el momento para hablar de aumentos salariales e incluso habrá casos en que no se podrá ni siquiera igualar al porcentaje inflacionario, señaló Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, al advertir que deberá negociarse cada caso en particular.

Al respecto Gaucín Morales reconoció el mal momento que se atraviesa en la economía, lo cual hace prácticamente imposible que pueda hablarse de cualquier aumento porque no existen las mejores condiciones para ello.

Aunque aclaró que esto no significa que todas las empresas estén negadas a dar aumentos salariales, al menos la mayoría de ellas quizá no pueda hacerlo bajo los porcentajes que pedirá la CTM, incluso ni llegando a igualar el 8.7% de la inflación anual.

Al reconocer que es necesario brindar aumentos salariales al personal, sentenció Gaucín Morales que actualmente el único impedimento es que muchas empresas no están en condiciones de otorgarlo.

Quizá sectores como el minero o manufacturero si pudieran hacerlo, por lo cual reiteró que cada caso tendría que analizarse, aunque de antemano se advierte un entorno negativo para la mayoría de las empresas.

Hablar de aumento salarial no es solamente referirse a una mayor percepción del trabajador, sino que ello implicará además una serie de impactos económicos a las empresas debido a los ajustes que deben hacerse, concluyó la dirigente empresarial.