Aprueban proyecto de ingresos y egresos del Ayuntamiento de Poanas

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -La tarde noche de este miércoles 26 de octubre el cuerpo colegiado de este municipio, analizó en la cuarta sesión extraordinaria de Cabildo el proyecto de ingresos y egresos para el ejercicio 2023, donde quedo aprobado por unanimidad con un total de 106 millones de pesos en diferentes rubros.

La totalidad de lo regidores y regidoras, sindico y alcaldesa, escucharon la explicación que detalladamente les brindo el contador público y asesor de la administración Alfredo Romero, así mismo el tesorero municipal José Andrés Celis Flores, quien ofreció datos sobre los tabuladores de sueldos y la capacidad que pudiera tener el ayuntamiento en la contratación de trabajadores, ante cada una de las explicaciones, los regidores de las diferentes fracciones hicieron cuestionamientos y aclararon dudas, llegando a la votación de los ingresos, tema que se voto con ocho a favor, dos en contra y una abstención, pero el proyecto de egresos fue votado por unanimidad.

Se les informo a los concejales, que lamentablemente el municipio de Poanas depende el 97 porciento de las participaciones federales y Estatales, Poanas es un municipio que no genera ingresos propios por cuestión de pago de impuestos, de ahí que todo lo que se programe, tiene que será forzosamente basado en los programas y presupuestos de estas dependencias, solo se tiene que tener cuidado de manejar el recurso apegados a los lineamientos, es decir, no caer en los desvíos de recursos, no se pueden hacer unas obras con dineros que esta programados para otras actividades.

Algunos de los regidores cuestionaron en que partida se tiene o se puede tener recursos económicos destinados para los regidores, recursos que deberán de servir para atender las necesidades de la comunidad que se acerca con ellos, es decir las llamadas gestorías, ahí se les explico que no existe dentro de la ley, una partida económica con tal fin, de hacerlo será algo completamente ilegal, pero si se pueden poner de acuerdo en como trabajar o como atender dichas necesidades de otra manera, sin caer en errores legales que después les pueden causar graves problemas con las observaciones, tal y como ha pasado en otros municipios que cometen ese tipo de error, ya que se puede tomar como un sobre sueldo de los regidores, alto totalmente ilegal.

Al concluir la cuarta reunión de cabildo extraordinaria, la alcaldesa Irma Araceli Aispuro, agradeció a los regidores su interés por que se trabaje unidos en bien del municipio de Poanas, “lo que ustedes acaban de aprobar, no es en beneficio de la maestra Araceli, es en beneficio de la ciudadanía de Poanas, estamos pasando momentos muy críticos económicamente hablando y solo unidos, trabajando con la misma idea y mira, podremos sacar adelante a Poanas”, recalco.