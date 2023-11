Arlina Adame seguirá en la regiduría

“Terminaré mi ciclo en la regiduría”, señaló Arlina Adame Correa, quien precisó que no se registrará para competir en el proceso electoral 2023-2024.

Añadió que por el momento no tiene una aspiración para ocupar otro puesto público y no lo pidió ni se lo ofrecieron, esto ante los rumores que podría ser candidata por el Partido del Trabajo (PT) en las próximas elecciones. La regidora quien recientemente dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora es parte del Partido del Trabajo, señaló que dicho instituto político tiene cuadros y liderazgos para competir y ganar.

“Seguiré trabajando, terminaré mi ciclo en la regiduría como corresponde y no me registraré en este proceso electoral”, subrayó. De igual forma puntualizó que dentro de poco se va a siglar a quien represente al PT y su nombre no está.

Al ser cuestionada sobre las lideres secciónales priistas que fueron el pasado jueves a Cabildo a pedir que dejara la regiduría, respondió que son prácticas viejas, obsoletas y groseras, pues es una falta de respeto hacia la ciudadanía, no hacia ella, y finalizó diciendo que la quinta regiduría es de Arlina Adame Correa.