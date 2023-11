No es la primera ni la última vez qué ocurre la salida de un militante: Daniela Soto

Ante la renuncia de Arlina Adame a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela Soto, secretaria general de dicho instituto político señaló que no es la primera ni la última vez qué ocurre dichos actos al interior del partido.

Te recomendamos: Renuncia Arlina Adame al PRI

Subrayó que en el PRI se trabaja por los intereses colectivos no particulares y seguirán realizando trabajo a favor de los duranguenses.

“Atravesamos un momento histórico complejo y la gente nos quieren ver unidos y trabajando más allá de cuestiones de politiquería”, puntualizó Daniela Soto al asistir a la presentación de la agenda Legislativa 2024 de los regidores por la fracción del PRI.

Indicó además que ya se recibió la renuncia de Arlina, decisión que se respeta y se le desea éxito donde este, “ojalá que sea una decisión completamente convencida”.

Hoy asistí a la presentación de la agenda legislativa 2023-2024 de los regidores del H. Ayuntamiento de Durango, pertenecientes a la fracción de mi partido, #PRI. 🇲🇽💪🏻



Donde se sigue buscando mejorar la calidad de vida de las y los duranguenses. 🦂👏🏻#AquíEstáNuestroPRI pic.twitter.com/QQ050HWYJK — Daniela Soto (@danisotto) November 8, 2023

Por su parte Arlina Adame al asistir a la Comisión de Salud respondió que su salida no obedece a ningún berrinche, pues simplemente analizó cómo se maneja la administración municipal, “si no eres valorada y si el trabajo no es reconocido no tienes nada que hacer en ese lugar”, dijo.

Añadió que por el momento es una regidoras independiente, sin embargo ya tienen invitaciones para ser parte de otros partidos políticos.

“Estoy agradecida pues al final siempre habrá quien reconozca el trabajo que se realiza, la congruencia, valentía y resultados, pues al frente de Comisión de Actividades Económicas y en compañía de mis compañeros regidores organizamos los permisos del Parque Guadiana”.

Adelantó que que el regidor por el Partido del Trabajo (PT) Primitivo Ríos, la invitó a ser parte de dicho fuerza política, “sería un honor ser parte de su equipo, pero aún no tomó una decisión”, puntualizó.

Para finalizar subrayó que cuando no hay respeto al trabajo no hay nada que hacer en dicho lugar.